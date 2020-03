Ciberataques durante la crisis del coronavirus: ¿por qué picamos?

Se están creando multitud de campañas que, simplemente,o la propia expansión del COVID-19 (con mapas y otras herramientas gráficas, por ejemplo). Al acceder a esta información, ofrecida desde dominios web maliciosos que se han creado a toda velocidad estos días o directamente en documentos adjuntos, muchas víctimas se están infectando con. En muchos casos, ransomware que les cifra los datos de sus dispositivos (y los descifra a cambio de un rescate) o troyanos bancarios , que les roban información sensible cuando operan con banca electrónica.

También hemos comenzado a observar campañas en las que, supuestamente, gimnasios, colegios, bancos, empresas energéticas, tiendas de comercio electrónico o empresas de mensajería, etc. ofrecen reembolsarte dinero porque en el mes de marzo no has podido disfrutar por completo de los servicios que tenías contratados con ellos. O que simplemente te ofrecen algún tipo de oferta o descuento para el mes de abril. Para disfrutar de estos beneficios te piden tus datos bancarios o te redirigen (supuestamente) a sus sistemas para que puedas realizar las gestiones oportunas.