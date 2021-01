Veto masivo a Parler, el Facebook de los seguidores ultras de Donald Trump

La noticia llega apenas unos días después de las represalias digitales contra Trump: Apple y Amazon han suspendido a Parler de sus respectivas tiendas online y servicios de alojamiento web. Según ambas plataformas, la red social a la que han acudido los seguidores ultras de Donald Trump en las últimas horas no ha tomado las medidas adecuadas para evitar la propagación de publicaciones que inciten a la violencia.

El veto llega dos días después de que Google hiciera lo mismo el viernes, tras el asalto al Capitolio

El veto llega dos días después de que Google hiciera lo mismo el viernes, tras el asalto al Capitolio . Desde entonces, Parler es un lugar donde se reúnen numerosos partidarios del ex presidente de Estados Unidos y está considerada como un refugio para los expulsados de Twitter, Instagram o Facebook. Para Zuckerberg, por ejemplo, permitir que el ex presidente siga usando sus medios durante este periodo de cambio, que durará hasta mínimo el 20 de enero, supone riesgos “demasiados grandes”. Ahora bien, que su perfil esté bloqueado no quiere decir que no sea accesible. Es decir, el contenido ya publicado seguirá estando visible, pero ni él ni su equipo podrán difundir nada durante este tiempo.

“Hemos suspendido a Parler de la App Store hasta que resuelvan estos problemas”, ha explicado este sábado la compañía a través de un comunicado. Así, Apple le ha dado 24 horas para presentar un plan de moderación detallado, señalando a aquellos usuarios que utilizaron su servicio para coordinar el asedio del miércoles al Capitolio de Estados Unidos. El movimiento de Amazon es algo distinto. La plataforma, como su servicio de alojamiento web, ha desconectado la página hasta que ésta pueda encontrar una nueva empresa para alojar sus servicios.

La compañía de Jeff Bezos la ha suspendido de su unidad de Amazon Web Services (AWS) por violar los términos de servicio al no tratar de manera efectiva un aumento constante de contenido violento. Debido al “riesgo muy real para la seguridad pública”, planean suspender la cuenta de Parler a partir del domingo a las 11:59 de la noche.