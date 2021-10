Apple presenta los nuevos MacBooks Pro con el sucesor del chip M1 y la 3ª generación de AirPods

Unleashed era el nombre del evento con el que ayer Apple presentó una serie de novedades dirigidas principalmente a los usuarios de Mac. Hubo nuevas modalidades de Apple Music (servicio de streaming de música), nuevos auriculares Airpods e incluso nuevos colores para el altavoz inteligente HomePod Mini, pero sobre todo nuevos MacBook con el sucesor del exitoso chip M1, primer SoC (System on chip) diseñado por Apple para sus ordenadores.

El evento tuvo un formato cada vez más comun en tiempos de pandemia, pero alejado de lo que tradicionalmente han sido estas conferencias, delante de una audiencia entusiasmada. Ya no es que no hubiera público, sino que el aspecto Live del tema no se ha visto por ningún lado. Se trataba más bien de un largo promocional pregrabado en el que Tim Cook daba paso a responsable tras responsable de Apple para presentar las distintas novedades en escenarios generados por ordenador. En cualquier caso, lo importante son las novedades que ha introducido Apple y que son las siguientes.

MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas

Se amplía la línea de portátiles MacBook Pro con el SoC diseñado por Apple para sus ordenadores. Los modelos de 14 y 16 pulgadas se suman al de 13″ del año pasado pero, a diferencia de aquel, emplean la nueva versión del chip M1 que llega en dos variantes, M1 Pro y M1 Max.

El M1 Pro y M1 Max constituyen la nueva generación de procesadores ARM diseñados por Apple. FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿En qué se diferencian el M1 Pro del M1 Max? Ambos cuentan con una configuración de 10 núcleos (8 de alto rendimiento y 2 menos potentes, pero de menor consumo) frente a los 8 de la generación anterior (4 de alto rendimiento y 4 eficientes) a la que superan en un 70%. Mantienen los 16 núcleos Neural Engine para inteligencia artificial y emplean la arquitectura ARM que tan buenos resultados dio a Apple en la primera generación de su SoC, pero la mayor diferencia está en la GPU (procesador gráfico) encapsulada en el SoC junto a la CPU (procesador central) y que pasa de los 7/8 núcleos de la anterior generación a 16/32 en la actual, según el modelo del chip M1 de segunda generación.

El salto es más que notable en ambos modelos. Según Apple, el M1 Pro multiplica por dos el rendimiento gráfico y el M1 Max lo hace por cuatro, con un rendimiento en teraflops superior al de una PS5.

Por otro lado, el SoC pasa a soportar un máximo de 64 GB de memoria RAM LPDDR5, promete velocidades de lectura del disco duro SSD de hasta 7,4 GB/s y sigue destacando por la enorme autonomía que proporciona al equipo con su bajo consumo energético, hasta 21 horas.

De 14 a 16 pulgadas. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Por fuera, los nuevos MacBook también presentan novedades importantes: un notch como el de los iPhone en una pantalla sin marcos con tecnología Mini LED, tasas de refresco de hasta 120 hz, 1.600 nits de brillo y resolución hasta 3.456 x 2.234 píxeles en el caso del modelo de 16 pulgadas. Apple racanea menos de lo habitual con los puertos que ahora incluyen HDMI y el regreso de MagSafe además de tres USB-C. Y la TouchBar ha pasado a la Historia.

¿Los precios? Desde 2.249 € para el MacBook Pro de 14 " y a partir de 2.749 € en el modelo de 16 pulgadas. Estarán disponibles a partir del próximo 26 de Octubre.

Los puertos de los nuevos MacBook Pro. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Airpods de tercera generación

La principal novedad en los auriculares inalámbricos de Apple es una autonomía que ahora llega hasta las 30 horas. Tienen soporte para la tecnología de sonido envolvente de Apple, Spatial Audio, y certificación IPX4 para resistir agua y, sobre todo, sudor.

El dispositivo incluye dos micrófonos, sensor de piel, sensor de presión y acelerómetro con detección de movimiento y voz. Su precio está en 199 €.

Novedades en software y servicios

Apple Music, el servicio de música por streaming vinculado a Siri, amplia sus planes de precios e incluye una modalidad más económica que la personal (9,99 €/mes) y la familiar (14,99 € / mes) disponibles hasta ahora y que cuesta solo 4,99 € cada mes. Es la versión más limitada del servicio pero con un gran precio si el catálogo convence.

Por último, Apple ha puesto fecha de estreno a la próxima versión de MacOs, el sistema operativo de sus ordenadores. MacOs Monterey llegará el próximo 25 de Octubre.