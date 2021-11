PicturePhone, el primer teléfono con videollamadas que se comercializó en 1970 y fracasó por sus tarifas

En 1970, la historia de las videollamadas tenía unas cuantas décadas a sus espaldas. El concepto de videotelefonía se manejaba desde los 70 del siglo XIX y cincuenta años después la compañía Bell Telephone Laboratories, iniciada por el inventor y empresario Alexander Graham Bell, ya investigaba la forma de hacerla realidad. Pero los resultados tardarían en llegar.

En los años 30 lograron transmitir vídeo sin compresión, pero requería del uso de varias líneas telefónicas de forma simultánea, lo que hacía inviable cualquier aplicación comercial. En la década de los 50 consiguieron transmitir imágenes estáticas empleando una sola línea telefónica estándar, a razón de una cada dos segundos. Y en 1964 los laboratorios Bell mostraron públicamente su primer prototipo operativo en la Feria Mundial de Nueva York. El 20 de Abril se realizó la primera videollamada transcontinental, entre Nueva York Y California.

Ese mismo año, AT&AT, compañía de telecomunicaciones también fundada por Graham Bell, puso las primeras cabinas públicas de videollamadas en Nueva York, Chicago y Washington. Sin embargo, la obligación de tener que reservar con antelación el tiempo de uso y un coste de 16 dólares cada tres minutos, 115 euros hoy en día, impidieron que el primer modelo de PicturePhone tuvieran gran aceptación.

Ni los laboratorios Bell ni AT&AT estaban dispuestos a tirar la toalla. El siguiente hito fue la segunda versión del PicturePhone con el que AT&AT pudo al fin ofrecer el primer servicio de videollamadas accesible desde cualquier lugar con una línea de teléfono. Así, toda empresa o particular interesado podía solicitar que lo instalarán en la oficina o en el domicilio y disfrutar de la tecnología del futuro.

Tecnología del futuro en los 70 del siglo pasado. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El PicturePhone Mod II usaba un ancho de banda de 1 Mhz y la imagen tenía una frecuencia de refresco vertical de 30 Mhz y horizontal de 8 Mhz para 250 líneas. El equipamiento, además del pequeño monitor CRT que tenía una diagonal de seis pulgadas e integraba una cámara Plumbicon sobre la pantalla, incluía un teléfono manos libres y un mando de control de la imagen del monitor. La tecnología, aunque en blanco y negro, funcionaba y al poder usarse sobre el cableado telefónico estándar, el potencial era enorme. O eso creía una AT&AT que preveía 100.000 PicturePhone instalados en 1975 y un millón de unidades para 1980.

El invento de los laboratorios Bell y AT&AT encontró dos problemas. El primero que los usuarios no se sentían tan predispuestos a mostrarse ante una cámara de buenas a primeras como ellos esperaban. A eso debió contribuir los exagerados precios con los que se lanzó el dispositivo, las tarifas del servicio y el modelo de negocio.

Así se ve hoy en día el PicturePhone. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Richard Diehl.

La instalación del PicturePhone costaba 150 dólares el primer terminal y 50 cada uno de los posteriores. Esto es, 892 euros actuales y 300 respectivamente. Al gasto inicial había que sumarle una estratosférica “tarifa plana” de 160 dólares, 951 euros al cambio, por treinta minutos de videollamadas cada mes. Y si uno se quedaba “sin datos” cada minuto extra sumaba dos euros de hoy en día, cómo para llamar alegremente.

El interior del monitor CTR del PicturePhone FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Richard Diehl.

PicturePhone no solo no cumplió las expectativas, sino que fue un espectacular fracaso comercial. Los 500 millones de dólares, unos 3.000 millones de euros actuales, invertido por AT&AT en el desarrollo del PicturePhone marcaron un hito en el desarrollo de las telecomunicaciones que, sin embargo, de poco le valió a la compañía. El PicturePhone llegó a su fin en 1974, cuando AT&AT decidió enterrar el proyecto tras los pobres resultados. Su pico máximo de clientes lo había alcanzado en 1973 con solo 453. Hoy no podemos vivir sin videoconferencias, pero en 1970 no podían importarle menos a la gente.