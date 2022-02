YouTube cumple hoy 17 años y sigue sin estar claro de quién fue la idea

El 23 de abril es la fecha que se suele emplear para hablar del “cumpleaños” de YouTube, pero ésta no es del todo exacta. Si bien el 23 de abril de 2005 se subió a la plataforma el primer vídeo, titulado “Me At The Zoo” y protagonizado por Jawed Karim, YouTube ya tenía un lugar en Internet desde un par de meses antes.

El 14 de febrero de 2005 se registró el dominio youtube.org, la primera elección de sus fundadores, de lo que hoy se cumplen 17 años. Un día después, el 15 de febrero, se dio de alta el definitivo youtube.com. Aunque la web aún tardaría un par de meses en ponerse en marcha y comenzar a publicar contenido, ya tenía su dirección web en Internet a la que podía accederse con un navegador web.

Karim no solo es la primera persona que apareció en un vídeo en YouTube, sino uno de los fundadores de la plataforma junto a Steve Chen y Chad Hurley, pero es el nombre menos conocido de los tres. Tanto que, cuando se anunció el acuerdo de adquisición de YouTube por parte de Google por 1.650 millones de dólares en octubre de 2006, USA Today publicó un perfil del ingeniero titulándolo “¡Sorpresa! Hay un tercer cofundador de YouTube”.

Aunque YouTube reconoce a los tres como los creadores de la plataforma, las versiones sobre la autoría de la idea varían según a quien se le pregunte. Chen y Hurley siempre han defendido que se les ocurrió a ellos tras una cena en el apartamento del primero a comienzos de 2005, tras las dificultades que encontraron para compartir los vídeos que habían grabado. Karim, por su parte, ha afirmado que dicha cena nunca sucedió y que fue él quien propuso a Chen y Hurley crear un sitio para compartir vídeos.

“Chad y yo somos bastante modestos, y Jawed ha intentado aprovechar cada oportunidad para obtener crédito”, comentó Chen en una entrevista dos meses después de vender a Google. Para entonces, el éxito de YouTube y la compra por parte de Google habían convertido a Chen y Hurley en celebridades del mundo tecnológico y aún permanecerían integrados en la estructura de YouTube durante varios años.

Sin embargo, esa descripción no se corresponde con el perfil de alguien que siempre ha huido de la atención mediática y que tras la venta de YouTube siguió el camino inverso al que suelen realizar las fortunas tecnológicas: volver a la Universidad para seguir estudiando y sacarse un master en ciencia computacional. Karim, de hecho, había evitado verse demasiado involucrado en la plataforma desde el principio. Tras el lanzamiento de YouTube, los tres habían acordado que Karim no sería un empleado, continuaría estudiando en la universidad de Stanford, y sería un asesor externo sin ni siquiera un sueldo aunque si el tercer mayor accionista tras Hurley y Chen.

En 2006, Karim contaba a USA Today su versión de la historia. Los tres fundadores se conocieron en PayPal, de donde ya habían salido con los bolsillos bien llenos a comienzos de 2005. Comenzaron a barajar varios proyectos y su primera idea fue la de crear una empresa de bases de datos. También hubo un proyecto de crear un sitio de citas llamado Tune In Hook Up donde los usuarios pudieran subir vídeos. Pero fue la dificultad para encontrar vídeos en Internet de dos de los eventos de 2004, el desnudo de un pecho de Janet Jackson durante la Super Bowl y el tsunami de Indonesia, lo que llevó a Karim a proponer a sus compañeros la idea de un sitio para compartir vídeos. “Pensé que era una buena idea”, explicó a USA Today. Fuera quien fuese el autor de la idea, ésta se demostró rápidamente como muy buena. 17 años después del registro de su dominio, YouTube continúa encabezando el ranking Alexa de sitios más visitados por Internet año tras año, solo por debajo del buscador de Google.