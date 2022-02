El navegador Opera ya permite usar emojis como direcciones web

Opera ha anunciado una nueva función, cuando menos inesperada. El navegador ahora admite el uso de direcciones webs basadas en emoticonos, de forma que ya no será necesario introducir una serie de caracteres alfanuméricos para acceder a una web sino que bastará con una sucesión de simpáticos emojis.

La compañía ha hecho público hoy el acuerdo con Yat que ha permitido la introducción de esta nueva funcionalidad. Yat es un proveedor de cadenas personalizadas de emojis a los que denomina yats. El funcionamiento tiene algunos matices. No se trata de que cualquier página web existente tenga una “traducción” a una cadena de emojis, sino que un yat dirige a páginas de yat, un dominio único vinculado a cada cadena personalizada de emojis. El propietario del yat puede personalizar la página de Yat o redirigirla a cualquier otro lugar de la web.

“Este acuerdo marca un importante cambio de paradigma en la forma en la que funciona Internet”, explica Jorgen Arnesen, EVP Mobile de Opera. “Han pasado casi 30 años desde que la World Wide Web se lanzó al público, y desde entonces no ha habido mucha innovación en cuanto a los enlaces: la gente todavía incluye el .com en sus URL. Gracias a la integración con Yat, los usuarios de Opera pueden ahora deshacerse del .com o incluso de las palabras en sus enlaces y utilizar emojis para ser dirigidos a sitios web. Es nuevo, más fácil, ¡y más divertido!”

Según la compañía, más del 90% de los 4.600 millones de usuarios de Internet en todo el mundo usan emojis para expresarse y esta integración de Opera con Yats abre una nueva manera de comunicarse para esas personas.

Al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora con los yats, la cadena de emojis ya no necesita incluir “.y.at” para que el enlace funcione. En lugar de escribir, por ejemplo, y.at/🖖➕🚀🕸️👀 y bastará con 🖖➕🚀🕸️👀. La función está disponible para todas las versiones de Opera (Windows, MacOS, Android e iOS).

Por el momento, la función está teniendo aceptación por artistas del mundo de la música como Lil Wayne, Steve Aoki y Kesha, entre otros.