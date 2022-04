Guiones, comillas, asteriscos y virguillas: los 6 trucos que hacen mas eficientes tus búsquedas en Google

A menudo ocurre que realizamos una búsqueda en Google y no solo no obtenemos el resultado deseado sino que acabamos con información adicional que es poco más que inútil. Para evitar esto Google cuenta con algunos trucos que permiten realizar búsquedas mucho más específicas, obviar términos o relacionar palabras. El más conocido son las comillas, que sirven para encontrar la expresión, palabra o declaración exacta. Pero hay 6 más que no son tan conocidos y nos facilitan la vida, al menos la digital…

Y hablando de puntos. Si ponemos dos puntos seguidos entre dos cifras, nos permite buscar información entre esos rangos numéricos. Por ejemplo, si escribimos Inventos 1870..1890, los resultados serán sobre inventos realizados entre estas décadas. Lo mismo sirve, por ejemplo, si queremos comprar un móvil, un televisor o una nevera. En este caso deberíamos escribir: smartphone €300..€500 para que nos aparezcan opciones de precio entre ambas opciones.

Otra opción es utilizar guiones. En este caso el signo de puntuación nos permite excluir un término de búsqueda. De este modo, si escribimos 5G -vacunas, no aparecerá ningún resultado en el que los dos términos aparezcan juntos. Es necesario poner el guión antes de la palabra que no queremos que aparezca. Es una opción muy útil para hacer más específica una búsqueda en caso de usar sinónimos.

También podemos recurrir a la virguilla. La virgulilla es ese signo ortográfico, en forma de coma, onda o trazo que habitualmente identificamos como la tilde de la eñe o virgulilla de la eñe. Si la usamos en Google la consecuencia será opuesta a la opción anterior: aquí aparecerán sinónimos a raudal, en abundancia o a tutiplén si lo ponemos justo antes de la palabra seleccionada. Por ejemplo, si escribimos juegos ~shooter, aparecerán las opciones de shooter, pero también First Person Shooter, FPS y disparos en primera persona.

Una de las más útiles es el asterisco. Si sabemos algunos datos de una película, pero no recordamos su título, podríamos poner “Ethan Hawke * genética” y seguro aparecerá Gattaca como opción. Obviamente sirve para películas, series, canciones, refranes o modelos de productos tecnológicos.

Finalmente también podemos recurrir a la pleca, la barra vertical ( | ) . Es muy utilizada en matemáticas e informática. La RAE lo define como el “signo ortográfico auxiliar utilizado en métrica para separar los pies que componen los versos y, en fonética, para marcar una pausa breve dentro de un enunciado”. Pero en Google actúa como la letra O en su función de conjunción coordinante, la que se usa para expresar una alternativa entre dos opciones. Así, si queremos buscar dos modelos de teléfonos, de ordenadores o dos destinos de viajes, deberíamos escribir “Menorca | Formentera” y aparecerán solo esos dos. Es muy útil cuando queremos buscar personajes o productos que comparten un mismo nombre, pero no el apellido.