Adiós al verde: WhatsApp cambia su diseño e introduce una nueva barra de navegación

Ha transcurrido casi un año desde que supimos por primera vez de él, pero el nuevo diseño de WhatsApp con su también nueva barra de navegación ya está siendo desplegado para todos los usuarios de la aplicación en Android. No es que los usuarios de iOS se queden sin él, sino que ya lo tenían en su versión desde hace tiempo. Con este cambio, WhatsApp unifica el diseño entre las dos versiones, aunque no por completo, y mejora la usabilidad de las herramientas para los de Android.

WhatsApp ha mantenido su icónico color verde en la parte superior del interfaz de la aplicación desde sus comienzos. Ahora este se ve sustituido por el blanco y la barra de navegación se traslada de la parte superior a la inferior y se presenta con nuevo diseño y opciones.

Así, la barra de navegación con las pestañas de Comunidades, Chats, Estado y Llamadas pasa a contener las de Chats, Novedades, Comunidades y Llamadas, en este orden. Todas acompañadas de sus respectivos iconos, algo que antes solo sucedía con Comunidades, y en una posición más accesible para los dedos de la mano con la que se sostiene el móvil. Según ha explicado la compañía en X, “para hacer más sencillo acceder a lo que necesitas cuando lo necesitas”.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it



meet your new navigation tools 🤝 closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo