Apple cuestiona a Francia y asegura que el iPhone 12 cumple con las normas de radiación

Tres años después de su lanzamiento y justo cuando Apple lo ha eliminado de su catálogo tras el anuncio de la familia de productos iPhone 15, el iPhone 12 ha vuelto a la actualidad. La razón ha sido la petición de las autoridades francesas para que la compañía lo retire de la venta tras la denuncia de la ANFR. La Agencia Nacional de Frecuencias de Francia detectó que el terminal de Apple sobrepasa los límites establecidos por la normativa europea para la emisión de ondas no ionizantes.

Estas emisiones se cuantifican según el Índice de absorción específica de energía, SAR por sus siglas en inglés. Este no debe superar los 4W/Kg cuando se encuentra en la mano o en un bolsillo de los pantalones, a 0 mm de distancia del cuerpo, o los 2W/kg cuando está en un bolsillo de la chaqueta o en un bolso, a 5 mm del usuario. El iPhone 12 superó los límites establecidos en el primer caso, alcanzando un SAR de 5,74W/kg, mientras que en el segundo se mantuvo dentro de los márgenes regulados por la Unión Europea.

La demanda de la ANFR de paralizar las ventas del iPhone 12, que a pesar de haber sido discontinuado por Apple continúa a la venta en canales de terceros, abre la puerta a que otros países europeos sigan su camino. En Alemania, el regulador de redes BNetzA dijo que estaba en contacto con las autoridades francesas y podría iniciar un procedimiento similar al de la ANFR. Y en España la OCU ha solicitado detener las ventas del iPhone 12.

Jean-Noel Barrot, viceministro francés de economía digital, señaló que una actualización del software sería suficiente para solucionar los problemas de radiación y que esta decisión podría tener “un efecto de bola de nieve” en Europa. “Se espera que Apple responda dentro de dos semanas. Si no lo hacen, estoy dispuesto a ordenar la retirada de todos los iPhone 12 en circulación. La regla es la Lo mismo para todos, incluidos los gigantes digitales”, afirmó al medio Le Parisien este martes.

Sobre esta cuestión, Apple ha señalado a LA RAZÓN que el iPhone 12 cumple con todas las normativas y estándares SAR y que ha proporcionado a la autoridad francesa los resultados de múltiples pruebas que lo demuestran.

En un comunicado del que informa Reuters, la compañía afirma que el iPhone 12 fue certificado por múltiples organismos internacionales como compatible con los estándares de radiación globales, que había proporcionado a la agencia francesa varios resultados de laboratorio de Apple y de terceros que demostraban el cumplimiento del teléfono, y que estaba impugnando sus conclusiones. La compañía, aunque en desacuerdo con los resultados del informe de ANFR, asegura que seguirá colaborando con el organismo para demostrar que cumple la normativa.

Según una fuente del gobierno francés que recoge el medio, la razón de esta discrepancia entre la ANFR y Apple se debe a que las pruebas realizadas en Francia son diferentes de las llevadas a cabo por Apple. En este sentido, la OCU señaló en su comunicado, pidiendo la retirada del iPhone 12 también en España, que las mediciones de la ANFR se realizaron en las peores condiciones posibles “tal y como exige la normativa: con el móvil emitiendo a máxima potencia, en la red más desfavorable y en la posición en la que la antena del móvil más incide sobre el cuerpo.”

Rodney Croft, presidente de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) que establece directrices globales sobre la protección contra la radiación no ionizante, señaló que “desde el punto de vista de la salud y la seguridad, no es que esto ponga a nadie en riesgo”. Los límites regulatorios para el SAR se establecieron diez veces por debajo del nivel en el que los científicos encontraron evidencia de daño y Croft también cree que la diferencia entre los resultados de Apple y de la ANFR es porque esta evalúa la radiación con un método que supone el contacto directo de la piel, sin capas textiles intermedias, entre el dispositivo y el usuario, que es el caso de la medición con el dispositivo en la mano.