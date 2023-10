Apple entra en la carrera de las IAs apostando mil millones

No es la primera vez. Para Apple es una constante en su área de innovación esperar unos años que una tecnología esté disponible para lanzar su versión. Ocurrió con su iPod, lanzado casi cinco años después del primer reproductor MP3. Lo mismo con el iPhone, presentado más de un lustro después del primer smartphone. Y ahora ocurre lo mismo con la inteligencia artificial: Apple por fin se atreve con ella. Pero…¿es demasiado tarde?

Hasta ahora Microsoft ha estado a la vanguardia del actual auge de la IA, comenzando con su primera inversión en OpenAI en 2019, y ChatGPT, que se volvió megaviral el año pasado. Esto hizo que otras empresas de tecnología, como Google y Facebook, intentaran ponerse al día.

Era lógico, entonces, que Apple quisiera hacerse con una parte del pastel. Y de acuerdo con rumores, el rival histórico de Microsoft invertirá mil millones de dólares al año en una IA generativa basada en un sistema interno: "Apple GPT". La idea es incorporar esta IA en Siri e iOS y hacer que sean más inteligentes. Pero también se introducirá en Apple Music y Xcode (una plataforma de desarrollo para software de Apple), en un intento por competir con GitHub Copilot de Microsoft.

Sin citar sus fuentes, el analista de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, experto en rumores de Apple, escribió esta semana que la compañía de California podría estar gastando un total aún mayor de miles de millones en infraestructura de IA para el próximo año.

How much does Apple need to invest annually in generative AI to catch up with the competition? A reasonable estimate starts at several billion US dollars / Apple需要每年投資多少錢在生成式AI來追趕競爭對手?合理推估為數十億美元起跳https://t.co/hJpMW5wUSa

郭明錤