Si te gusta el ASMR y los gatos, esta es tu app

La ciencia lleva años estudiante el efecto de las mascotas en nuestra salud. No solo como animales de compañía, también por sus sonidos. Precisamente en este aspecto, son cada vez más los estudios que hablan de los beneficios del ASMR, siglas en inglés de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, y que mucha gente utiliza como ruido blanco para dormir.

El ronroneo de un gato es uno de los sonidos más reconfortantes de la naturaleza y se ha demostrado que reduce nuestros niveles de estrés. Y, aunque normalmente, no sólo es importante el sonido, sino también la presencia del felino, una aplicación llamada Purrli, intenta (con bastante éxito) recrear tanto el sonido como la presencia de un gato virtual a través de un motor de sonido personalizado modelado a partir de ronroneos reales.

Con un ronroneo que cambia delicadamente con el tiempo, Purrli pretende hacer que la experiencia sea lo más real y animada posible. La app, disponible para iOS y Android, cuenta con cinco controles diferentes. El primero de ellos va de somnoliento a feliz, el segundo abarca de quieto a movedizo, el tercero es ronroneo interior o exterior, el cuarto es cercano o lejano y el último todos los puntos intermedios entre ronroneo y maullido.

Variables para configurar Purrli Purrli Purrli

La app fue desarrollada por Stéphane Pigeon, responsable también de myNoise, un generador de ruido de fondo en línea gratuito. Debido a que muchos de los usuarios le preguntaban por sonidos de gato, pero el motor de audio de myNoise no había sido diseñado para ello.

“En un momento – explica Pigeon en su web -, me di cuenta de que pasaba más tiempo respondiendo correos electrónicos explicando por qué "un ronroneo de gato" no funcionaría del que me tomaría diseñar uno. Así nació el generador de ronroneos de gatos”.

El resto de la historia tiene que ver con las redes sociales: el ronroneo en Internet se extendió hasta convertirse en un maullido con más de un millón de descargas. Lo interesante es que el sonido puede programarse para escucharse de forma constante y no solo tranquiliza a los humanos, sino también a otros felinos y hasta les enseña, a los más pequeños, a ronronear de forma natural.