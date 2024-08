Capcom Fighting Collection 2 y Marvel vs. Capcom Fighting Collection anuncian planes de estreno

Durante la emisión del último “Nintendo Direct Partner Showcase” se ha anunciado otra masiva colección de juegos de lucha programada para su estreno bajo el título ‘Capcom Fighting Collection 2’ que se publicará en Switch, PlayStation 4 y en formato PC Steam a lo largo de 2025. El volumen combina en un solo conjunto clásicos como ‘Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001’, con títulos de lucha tan deseados como ‘Project Justice’, ‘Power Stone 2’, o ‘Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro’, que prometen una generosa cantidad de novedades, como modos de juego online, además de actualizaciones de calidad de vida en los ocho títulos.

Capcom Fighting Collection 2

La siguiente entrega del formato propone una nueva colección de juegos de lucha y clásicos que llegan por primera vez a las plataformas actuales, entre los que se incluye: ‘Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro’, ‘Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001’, ‘Capcom Fighting Evolution’, ‘Street Fighter Alpha 3 UPPER’, ‘Project Justice’, ‘Power Stone’, ‘Power Stone 2’ y ‘Plasma Sword: Nightmare of Bilstein’. El volumen complementa bien los contenidos de la primera ‘Fighting Collection’, que llegó en 2022 recogiendo varias versiones de ‘Street Fighter II’ y diferentes entregas de la serie ‘Darkstalkers’.

Lista de nuevas características de la colección

Como anticipamos, podrás tomar la medida a tus amigos online en los ocho títulos con el sistema predictivo rollback netcode, que promete una experiencia online sólida y estable. Así mismo se han añadido los guardados a mitad de partida y habilitado un modo de entrenamiento en todos los títulos con varias opciones personalizables. El formato también permitirá ajustar características específicas de tu experiencia de juego, a través de los ajustes EX especializados para cada título, varios filtros de pantallas, personalización de botones y más.

Además de la posibilidad de personalizar varios ajustes en el equilibrio del juego y aplicar mejoras en la calidad de vida de los ocho clásicos, el volumen también tiene previsto habilitar un espacio a modo de museo, en el cual podremos explorar sus galerías de arte y música con arte oficial, conceptual, documentos de diseño y contenido inédito.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection

También se ha desvelado que ‘Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics’, que incluye juegos como ‘X-Men vs. Street Fighter’, ‘Marvel vs. Capcom: New Age of Heroes’, y ‘Marvel Super Heroes vs. Street Fighter’ con el personaje oculto Norimaro (solo ROM japonesa), se lanzará en formato digital el 12 de septiembre (Switch, PlayStation 4 y en formato PC Steam), así como en formato físico el viernes 22 de noviembre (PlayStation 4).