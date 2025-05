Científicos descubren que las redes sociales alargan la vida

Parece contraintuitivo. Todos los estudios que conocíamos hasta la fecha sobre el impacto de redes sociales en la salud, mental y física, concluían que sus consecuencias no eran buenas. Por eso resulta extraño, como mínimo, el resultado de un estudio publicado hoy mismo en Journal of the American Geriatrics Society.

De acuerdo con los autores, liderados por Ashraf Abugroun, de la Universidad de California en San Francisco, se analizaron 2.268 personas de 60 años o más que completaron los Cuestionarios Psicosociales y de Estilo de Vida y proporcionaron muestras de sangre en 2016 y estos fueron los resultados.

Se observó una fuerte asociación entre la participación en actividades sociales y un bajo riesgo de mortalidad a 4 años. Una alta participación social se asoció con un 42 % menos de riesgo de mortalidad que una baja participación.

Actividades específicas, como las obras benéficas, la interacción con los nietos y la participación en deportes o clubes sociales, fueron predictores particularmente significativos de una reducción del riesgo de muerte.

Además, los análisis indicaron que la desaceleración del envejecimiento biológico y una mayor actividad física desempeñaron un papel clave en la relación beneficiosa entre la participación social y la reducción de las tasas de mortalidad.

“Mantenerse socialmente activo es más que una elección de estilo de vida. Está estrechamente relacionado con un envejecimiento más saludable y la longevidad – concluye Abugroun -. Estos resultados subrayan cómo la participación en la vida comunitaria contribuye a una mejor salud en los adultos mayores”.