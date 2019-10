¡Comienzan los Worlds 2019! Te contamos como ha ido el Play-In

Hacemos un breve repaso del Play-In, que ha concluido dejándonos hasta 4 equipos que se incorporarán a los grupos del evento principal, que empieza el 12 de octubre con la fase de grupos. Estos equipos son Clutch Gaming (NA), Splyce (EU), Hong Kong Attitude (LMS) y Damwon Gaming (KR).

Clutch Gaming irá a parar al grupo C, el de la muerte, junto con los equipos de SK Telecom T1 (KR), Fnatic (EU) y Royal Never Give Up (CN). Por su parte, las serpientes de Splyce tendrán que medirse a FunPlus Phoenix (CN), J Team (LMS) y GAM Esports (VN) en el grupo B. Además, Hong Kong Attitude no lo tendrá fácil en el grupo A de G2 Esports (EU), Griffin (KR) y Cloud9 (NA), mientras que Damwon Gaming peleará por un puesto en el grupo D contra Team Liquid (NA), ahq e-Sports Club (LMS) e Invictus Gaming (CN).

¡Qué comience el espectáculo!