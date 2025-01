DeepSeek, la IA china que ha destronado a ChatGPT, víctima de un ciberataque 'a gran escala'

DeepSeek, la compañía detrás de la IA china que en muy pocos días ha revolucionado el sector tecnológico, está siendo objeto de un ciberataque, según explica en su página de soporte: 'Debido a los ataques maliciosos a gran escala contra los servicios de DeepSeek, estamos limitando temporalmente los registros para garantizar la continuidad del servicio. Los usuarios existentes pueden iniciar sesión como siempre. Gracias por su comprensión y apoyo', afirma DeepSeek.

La plataforma ya había tenido dificultades a lo largo del día, pero ha sido en las últimas horas cuando estas se han acrecentado. La IA de DeepSeek, que lanzó su nuevo modelo de lenguaje R1 hace una semana, está suponiendo una ruptura en el sector tecnológico, que lleva dos años volcado con la inteligencia artificial. En Estados Unidos, la app alcanzó el primer puesto de las más descargadas en la App Store, por delante de ChatGPT, y también ha sido la causante de importantes pérdidas en Wall Street, siendo Nvidia la más perjudicada, tras ver esfumarse 500.000 millones de dólares de capitalización bursátil en solo una jornada. Esta ha sido la mayor pérdida de valor bursátil en un día de la historia. La curiosidad por la app se ha disparado.

