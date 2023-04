Elon Musk perdió 13.000 millones de euros en menos de 24 horas

A los problemas de Twitter, los ensayos de Space X y la lucha por una nueva IA, Elon Musk le suma ahora lo que podría ser su peor semana en mucho tiempo. O sus peores dos días porque de acuerdo con Bloomberg, el sudafricano habría perdido 13.000 millones de euros en apenas 24 horas. Aunque tampoco le debe haber afectado tanto, ya que es apenas un 10%, aproximadamente, de su fortuna.

Hagamos un recorrido. Primero el frustrado lanzamiento de Starship. Si bien todos coinciden que en muchos aspectos ha sido un éxito debido a la enorme cantidad de datos que ha permitido obtener y que se trata de la nave más potente hasta la fecha, la realidad es que se trata de un revés que demandará meses de nuevos ensayos y errores… cuando se pensaba que todo estaba cubierto.

En Twitter, algo parecido. La red social había elegido el 20 de abril como el día para eliminar las marcas de verificación azul a quienes no habían pagado por ellas. Y así ocurrió: personalidades reconocidas como el Papa Francisco o Bill Gates se quedaron sin la etiqueta, mientras que Stephen King o LeBron James, que dijeron que nunca le pagarían a Musk por ese privilegio, se sorprendieron al descubrir que sus marcas de verificación no habían sido eliminadas… porque el propio Musk pagó por ellas. Sí, Elon Musk pagó a su propia empresa.

A esto se suma que Fidelity, una agencia de inversiones rebajó el valor de sus acciones de Twitter en un 7,9 %… o un total de 63,46 % desde que fue comprada por Elon Musk. Pero no fue la única caída: Tesla bajó también un 10% y los inversores lo dejaron muy claro en declaraciones a CNBC y Al Jazeera.

“Hay una frustración colectiva – señalaba uno de los accionistas de Tesla, Ivan Frishberg –. Durante el último año, quedó bastante claro que Tesla sufre un problema de liderazgo".

"No me puedo imaginar ninguna otra junta que permita a un CEO tener tantas actividades comerciales externas – añadía Courtney Wicks, directora ejecutiva de Investor Advocates for Social Justice –, un CEO que dirige tantas empresas no tiene precedentes".

Para que nos demos una idea de cuánto es 13.000 millones de euros, es un 20% de la fortuna de Mark Zuckerberg según Forbes. O el 80% de la riqueza del magnate de la prensa Rupert Murdoch. En un solo día, Elon Musk perdió tanto dinero como todo el que tiene el multimillonario que está en el puesto 130… de los 500 más ricos del planeta. O lo que es lo mismo: los últimos 370 millonarios de la lista Forbes hubieran quebrado si les hubiera pasado lo mismo.