La empresa española GMV desarrollará una nueva versión del generador de datos del servicio HAS de alta precisión de Galileo

La multinacional tecnológica española GMV ha alcanzado un importante hito tras haber sido seleccionada por la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) para desarrollar una nueva versión del Generador de Datos de Alta Precisión (HADG, por sus siglas en inglés) en el marco de la fase 2 de desarrollo del servicio de alta precisión (HAS) de Galileo. Este servicio, pionero a nivel global, es el primero en ofrecer de forma gratuita a todos los usuarios del sistema correcciones para posicionamiento preciso en tiempo real. La primera versión del HADG, desarrollada también por GMV, se utiliza actualmente de forma operacional para proporcionar a los usuarios el Servicio Inicial (fase 1) del HAS.

El nuevo contrato, con una duración de hasta 45 meses y un presupuesto de hasta 12 millones de euros, incluye el diseño, desarrollo, despliegue, soporte a la puesta en marcha y, opcionalmente, el mantenimiento de una nueva versión mejorada del HADG. Esta nueva versión incorporará también las nuevas funcionalidades requeridas para dar los servicios previstos en la fase 2 (Full Service) de despliegue del servicio HAS.

En concreto, la nueva versión del generador de datos HAS permitirá:

Mejorar el nivel de prestaciones del Nivel de Servicio 1 (SL1): el despliegue de una nueva versión de los algoritmos magicPPP® de GMV para el cálculo de las correcciones precisas, y la ampliación de la red de estaciones terrenas permitirá ofrecer cobertura global y mejorar la precisión y la disponibilidad del servicio SL1.

Implementar un nuevo Service Level 2 (SL2): se trata de un nuevo servicio regional que estará disponible sólo en Europa, y que mediante la transmisión de correcciones atmosféricas permitirá reducir el tiempo de convergencia requerido para alcanzar la máxima precisión a nivel usuario.

Implementar una nueva funcionalidad para la autenticación de las correcciones HAS transmitidas a través de la constelación Galileo, aumentando así la seguridad y la confianza de los usuarios en el servicio.

Desde 2020, GMV ha liderado el desarrollo del generador de correcciones del servicio HAS de Galileo tras la adjudicación del primer contrato con la EUSPA. Desde su puesta en servicio operacional en enero de 2023, el servicio HAS de Galileo ha supuesto una revolución en los servicios de posicionamiento ofreciendo una precisión sin precedentes para aplicaciones avanzadas en sectores tales como la navegación, la agricultura, la geodesia y la conducción autónoma. En el nuevo contrato, GMV mantiene su papel de contratista principal y líder de un consorcio industrial en el que participan expertos en modelado atmosférico de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y especialistas en ciberseguridad de Sidertia. En palabras de Miguel Romay, director general de Sistemas de Navegación por Satélite de GMV: «El nuevo contrato para evolucionar el servicio HAS de Galileo consolida el compromiso de GMV con la excelencia tecnológica y su capacidad de liderazgo en proyectos clave para Europa. Este logro refuerza el papel de GMV en Galileo y permite a la compañía continuar innovando para ofrecer soluciones transformadoras que benefician a la sociedad».

GMV se ha convertido en un actor clave en el desarrollo y la evolución tecnológica del programa Galileo desde sus inicios. La compañía ha aportado numerosas innovaciones que permiten mejorar la fiabilidad y la precisión del sistema, contribuyendo así a posicionar a Galileo como un referente mundial en la navegación por satélite. En la actualidad, Galileo, el sistema de navegación global por satélite de la Unión Europea, presta servicio a más de 4.000 millones de usuarios en todo el mundo, ofreciendo servicios de posicionamiento preciso, navegación y sincronización de tiempos. Este nuevo contrato refuerza la posición de GMV como líder en tecnologías de posicionamiento, e impulsa el avance del programa Galileo hacia nuevos estándares de precisión, fiabilidad y seguridad.

No hay que olvidar la importancia del sector aeroespacial en España. Según los últimos datos de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), el negocio espacial alcanzó los 1.964 millones de euros, contribuyendo con el 1,2% del PIB industrial. Además, se trata de empresas que necesitan empleos muy cualificados, de ahí la importancia de su desarrollo y de su capacidad exportadora.