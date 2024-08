No escribas estos cuatro caracteres en tu iPhone: se bloqueará por completo

Apple siempre se ha jactado de tener un sistema operativo con un altísimo grado de seguridad ante ataques. De hecho, ha creado mecanismos para responder a posibles robos. Pero no todo es tan sencillo: la última actualización de iOS 17 tiene un error, más bien una metida de pata, en su código, que hace que el iPhone se bloquee cuando escribes una cadena de caracteres aparentemente aleatorios.

De este modo, si por alguna razón quisieras congelar tu teléfono, todo lo que tendrías que hacer es escribir estos cuatro caracteres: “”:: en la barra de búsqueda de la aplicación Ajustes, o en la barra de búsqueda de tu Biblioteca de aplicaciones, a la que puedes llegar deslizando el dedo hacia la derecha en tu pantalla de inicio.

Esto bloquea el Springboard del iPhone (la aplicación que controla la pantalla de inicio) y cierra el menú Ajustes antes de enviarte de vuelta a la pantalla de bloqueo. El extraño error fue compartido el miércoles por un investigador de seguridad en Mastodon, luego llegó a Twitter y finalmente fue verificado por otros medios especializados.

Bug Alert! Your iPhone can crash if you type these four characters#Apple#iPhone#iPhoneCrash#iPhoneBug#Bugpic.twitter.com/vcrImhSFFN