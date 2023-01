Lo mejor del CES 2023: de la “robomascota” de seguridad al BMW cuya carrocería cambia entre 32 colores

Un nuevo CES ha concluido este domingo y ha marcado el inicio tecnológico del año. La cantidad de productos que se han podido ver durante la última semana en Las Vegas es prácticamente inabarcable, pero hemos seleccionado algunos de los gadgets, dispositivos y tecnologías que más han llamado la atención en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

El portátil que es sólo pantalla: Lenovo Yoga Book 9i

Lenovo Yoga Book 9i. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Lenovo.

No es el primer portátil con doble pantalla pero sí el primero que es todo pantalla, sin ningún espacio en su superficie para un teclado o panel táctil físicos. El convertible de Lenovo cuenta con hardware de Intel, dos pantallas OLED 2,8K de 13,3 pulgadas cada una, un teclado Bluetooth independiente, peana para sujeción y el lápiz táctil Smart Pen. Puede usarse sin ninguno de estos dispositivos de entrada con un teclado y panel táctil virtuales en la pantalla inferior, pero con respuesta háptica. Es decir, las teclas y el ratón de la pantalla generan una respuesta física al presionar que hace la experiencia de uso mucho más satisfactoria que con cualquier otro teclado virtual. Según cuentan quienes lo han probado en el CES, resulta bastante similar a la escritura en un teclado físico. El Yoga Book 9i puede emplearse junto con el teclado Bluetooth como una doble pantalla tanto en vertical como en horizontal apoyándose en la peana. También como tablet, en formato libro, o doblándose como una tienda de campaña.

El televisor que no necesita soporte parta sujetarse a la pared ni cable para enchufarse: Displace TV

Displace TV. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Displace.

Innovar con un aparato de televisión no es nada fácil, pero Displace lo ha hecho en varios aspectos habitualmente relegados a un segundo plano: conectividad, portabilidad e instalación. Displace TV es el primer televisor del mundo completamente inalámbrico que no necesita estar conectado a la corriente eléctrica y que no necesita de ningún soporte para sujetarse a la pared. Esta pantalla 4K OLED de 55 pulgadas incorpora cuatro baterías recargables que le dan una autonomía de un mes con un uso de seis horas diarias. Las baterías son extraíbles por separado y sin necesidad de detener el funcionamiento del televisor, por lo que este continúa operativo mientras se recarga alguna de ellas. Pesa unos 9 kilogramos y es fácilmente manejable, con huecos para sujetarla con las manos en los laterales, e instalable en cualquier pared gracias a la tecnología de vacío de circuito activo patentada por Displace. La compañía no da detalles sobre este sistema, pero permite que el televisor quede sujeto a una pared con solo acercarlo a ella, sin necesidad de ningún soporte.

La robomascota que también es un sistema de vigilancia para el hogar: PetBot Loona

PetBot Loona. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de KEYi Technology.

Diseñado por la compañía KEYi Technology para que sea un compañero tanto para humanos como mascotas, PetBot Loona hace gala de un diseño digno de una película de Pixar y una sorprendente expresividad y movilidad para un producto de estas características. Loona reconoce su entorno a través de la visión (identifica hasta 20 caras simultáneamente), sonido (posiciona las fuentes de sonido para saber su procedencia) y percepción háptica (siente cuando le tocan y reacciona a las caricias). Se controla por voz y gestos y su comportamiento viene a ser el esperable en una mascota: acude a dar la bienvenida a su dueño cuando entra en casa, se rasca, estornuda y curiosea los objetos.

Tiene un repertorio de 700 emociones robóticas que expresa a través de la pantalla LCD del rostro o con los movimientos de extremidades y orejas. También es un sistema de seguridad que incorpora cámara y altavoz para monitorear la casa cuando no se está en ella.

El analizador de orina manos libres para el váter: Withings U-Scan

Withings U-Scan. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Withings.

La compañía francesa Wityhings ha diseñado este “laboratorio sanitario conectado” que se instala fácilmente en el inodoro, no hay más que sujetarlo al borde con su enganche, y permite analizar la orina al hacer uso del mismo. Con un diámetro de 90 mm, utiliza un sistema de cartuchos reemplazables para identificar determinados biomarcadores presentas en la orina y enviar la información al teléfono.

El tipo de análisis dependerá del tipo de cartucho y, por el momento, Withings comercializará uno para el estado de salud general, con información sobre el nivel de cetonas, PH, hidratación, vitamina C o azúcar, y un segundo para el monitoreo del ciclo menstrual.

El zapatero que elimina el olor a pies: Styler ShoeCare

Styler ShoeCare. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de LG.

Esta idea de LG fue vista por primera vez el pasado septiembre en el IFA 2022 y la compañía ha vuelto a presentarle en el CES de Las Vegas. El primer zapatero de LG utiliza el sistema TrueSteam de vapor a presión para refrescar e higienizar el calzado sin dañar a sus colores o materiales y filtros Zeo-Dry para absorber la humedad y eliminar los olores. Puede limpiar hasta 4 pares en 37 minutos y cuenta con una decena de modos de limpieza para otros tantos tipos de calzados.

El wereable con sistema de navegación para personas con discapacidad visual

Premiado por la organización del evento en la categoría de accesibilidad, este dispositivo es un sistema de navegación que ayuda a las personas ciegas o con visión reducida mientras andan. Ashirase se sujeta al calzado y vibra para indicar al usuario la dirección que debe seguir. Además del motor de vibración cuenta con un sensor de movimiento que envía datos a la app en el móvil para generar, junto al posicionamiento GPS, las instrucciones de navegación.

El escáner que te dice el estado de la fruta: OneThird

El escáner de OneThird. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de OneThird.

Una herramienta de bajo coste con la que puede comprobarse el estado de madurez de frutas y hortalizas. El sistema de OneThird promete reducir en un 25% el desperdicio de este tipo de alimentos y está compuesto por el escáner y un sistema basado en la nube que emplea bases de datos y algoritmos de IA desarrollados por OneThird.

La cámara de seguridad de Amazon que vuela: Ring Always Home Cam

Ring Always Home Cam. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Ring.

En preventa desde 2021 a un precio de 249 dólares y aún sin una fecha asignada de lanzamiento, el dron de seguridad de la Ring, compañía propiedad de Amazon, es un dispositivo prometedor que la compañía ha presentado públicamente en este CES 2023. En conjunción con un sistema de seguridad Ring en la casa, el dron se activa automáticamente tras una alerta del sistema y recorre la casa buscando el motivo de la misma mientras que el usuario puede seguir lo que sucede desde su móvil. Graba y transmite vídeo solo cuando está en vuelo (la cámara queda tapada cuando está en su base) y se mueve solo por caminos prefijados que haya establecido el usuario. Cuando este se encuentra fuera de casa, puede activarlo para verificar si una ventana ah quedado abierta, por ejemplo, o cualquier otra circunstancia.

El BMW que cambia de color: BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN FOTO: CAROLINE BREHMAN EFE

En el CES 2022 la compañía mostró el concepto BMX iFlow, un vehículo con un recubrimiento de paneles de tinta electrónica que podía cambiar de color entre blanco, negro y gris. Un año después ha traído al CES un concepto más avanzado con el BMW i Vision Dee cuyos paneles pueden mostrar hasta 32 colores en una amplia variedad de combinaciones y formas. El vehículo incorpora otras novedades tecnológicas como asistentes virtuales impulsados por IA y pantallas de visualización frontal de parabrisas completo, pero lo que más ha llamado la atención han sido sus 240 paneles de tinta electrónica.