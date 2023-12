Fijar mensajes en un chat, la última actualización de WhatsApp

Enviar mensajes a un teléfono sin guardarlo como contacto, firmar documentos o el adiós al espacio ilimitado en Google, son algunas de las últimas novedades que hemos visto en WhatsApp. Y ahora llega una nueva: la posibilidad de fijar mensajes en un chat, algo que nos ahorra tiempo de búsqueda y anticipa lo que vendrá en la app de mensajería.

El escenario es más que habitual: recordamos que alguien nos envió un mensaje con un enlace o en un chat grupal alguien envió la dirección… pero no sabemos quién ni cuándo fue. Tardamos en buscarlo… y a menudo más en encontrarlo. Los mensajes fijados evitan tener que escribir el famoso: “Alguien se acuerda…”, “Me podéis pasar….”.

Los mensajes fijados son básicamente el mensaje que nos interesa y queda, anclado al principio del chat, sobre los mensajes del grupo y justo por debajo del contacto.

Para fijar un mensaje, simplemente hay que pulsar en él y seleccionar "Fijar" en el menú que aparecerá. Por defecto, el mensaje se quedará fijado siete días, pero podemos configurarlo para que se quede 24 horas, siete o 30 días. Dos detalles, no se sabe quién ha fijado qué mensaje y no se puede fijar de forma indefinida, al menos no por ahora.

En los chats grupales, los administradores podrán elegir si todos los miembros o solo algunos pueden fijar mensajes. Esto tiene que ver con la apuesta de WhatsApp por los Canales y muestra el futuro camino que seguirán. Quizás un mensaje fijado permita mostrar cuantas personas lo han fijado y así aumentar la interacción, algo por lo que esta red social está apostando mucho.