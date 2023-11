WhatsApp pone fin al espacio ilimitado para la copia de seguridad en las cuentas de Google

Malas noticias para los usuarios de WhatsApp en Android. Una de sus mayores comodidades, la posibilidad crear una copia de seguridad que se almacena de forma gratuita y sin límite de espacio en la cuenta Google del usuario, pasa a la historia. WhatsApp planea que el almacenamiento utilizado por el backup de la aplicación sí cuente entre los 15 gigas que ofrecen las cuentas de Google por defecto, un cambio que llegará en diciembre a todos los usuarios de la beta y en la primera mitad de 2024 a los de la versión estable.

Según informa WABetainfo, WhatsApp ha comenzado a mostrar avisos de la nueva política sobre el almacenamiento de las copias de seguridad a algunos usuarios de la versión beta 2.23.24.21 para Android. Un nuevo mensaje aparece en el apartado de Copia de seguridad en el que se indica “las copias de seguridad comenzarán a utilizar tu almacenamiento de Google en los próximos meses”.

Este cambio no afectará a los usuarios de WhatsApp en iPhone. En esta plataforma, la copia de seguridad se almacena en la nube de Apple si el usuario tiene suficiente espacio disponible. El límite que tienen por defecto las cuentas Apple es de 5 GB.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.21: what's new?



WhatsApp and Google will stop offering unlimited storage quota for WhatsApp backups in the future!https://t.co/OWkJqBFOzNpic.twitter.com/oLDW2HlkrJ