El gadget del sábado: Dreame X50 Master, un repaso al mercado

Llevamos años probando robots aspiradores y ya no solo les pedimos que aspiren, también deben fregar, evitar obstáculos, estar conectadas a nuestro teléfono y hasta sortear desniveles. Y la realidad es que cada vez son mejores en todos y cada uno de estos aspectos. Y un ejemplo de esto es Dreame. La versión X50 Master cuenta con muchas características nuevas y especificaciones mejoradas respecto a versiones anteriores. Pero vamos paso a paso con sus cualidades.

Empecemos por su capacidad de aspiración. La gran diferencia de la X50 Master respecto a versiones anteriores es su nuevo sistema DuoBrush. Este módulo de doble rodillo de una sola pieza tiene un extremo cónico, lo que permite canalizar el pelo hacia ese lado para evitar enredos. En este sentido hay que destacar el trabajo de ingeniería: cómo pasar de un rodillo cilíndrico, como el que usan la mayoría de las marcas, a uno cónico, hace que no se pierda capacidad de aspiración, también direcciona los pelos y pelusas hacia un extremo, manteniendo libre el otro para no perder succión.

Pero no se trata solo de pelos o pelusas, los restos de comida, papeles y demás, también terminan formando parte de la dieta del X50 Master, tanto en superficies de madera o cerámica como en, sorprendentemente, alfombras de diferente longitud. De hecho, con dos mascotas en casa, esperábamos que las alfombras no fueran un “ecosistema” sencillo para esta aspiradora. Pero hubo una sorpresa agradable: no hacía diferencias entre superficies. Vale, no recoge todo, pero cuesta encontrar lo que no ha recogido.

Otro apartado que sorprendió gratamente fue el cepillo lateral, que se extiende lateralmente cuando detecta esquinas. Esto es una actualización que muchas aspiradoras han adoptado, debido a su eficiente forma circular. El problema es que este diseño impedía llegar adecuadamente a las esquinas. De ahí la llegada del brazo retráctil, solo que, en este caso, el X50 Master, el cepillo lateral también se ha rediseñado para evitar enredos de pelo.

La forma de los rodillos evita gran parte de los atascos JS JS

Pero hay más. Si ya hay muchos robots con brazos retráctiles que se encargan de las esquinas, hay muy pocos capaces de salvar obstáculos. El X50 Ultra pudo cruzar desniveles de 20, 25 mm sin problemas. De hecho, un pequeño escalón en casa, que mide 38 mm, también lo salvó. Aunque supuestamente queda margen: Dreame afirma que puede salvar hasta 42 mm.

Detalle importante que habitualmente no se tiene en cuenta: la altura. El sensor LiDAR, el que le permite mapear los sitios que va a limpiar, también es retráctil. Esto le permite pasar por debajo de muebles muy bajos: aquellos donde apenas podemos ver con un ojo y apoyando la cabeza de lado por el poco espacio que hay entre ellos y el suelo.

Un aspecto que nos resultó sorprendentemente grato fue la “sección mopa”. El X50 Master utiliza un diseño de dos mopas giratorias con dispensador de agua controlado electrónicamente para fregar los pisos. Además, cuenta con una mopa extensible automáticamente que, cuando está activada, facilita enormemente la cobertura de los bordes. Pero no es eso. Si el robot detecta una alfombra, levanta las mopas para no mojarla. Y lo hace sin decírselo… Algo fundamental si tenemos distintos tipos de superficie en un mismo sitio. Finalmente, si no queremos que use las mopas, las deja en la estación de carga, gracias a un sistema magnético.

La pregunta: ¿friega bien? Sí, pero este es el apartado en el que quizás menos haya mejorado respecto a versiones anteriores. Está, sin duda, por encima de la media, pero su verdadera ventaja no reside tanto en su capacidad de fregado, como en la limpieza de las mopas en la base de carga: lo hace con agua a 80 °C, luego las seca con aire caliente y rellena el depósito de agua integrado.

Y aquí está una de las ventajas más interesantes del modelo Ultra sobre otros: la estación de carga debería llamarse estación de servicios,ya que no solo carga la batería, tampoco limpia exclusivamente los componentes o descarga el agua sucia y carga (automáticamente gracias a una conexión con la red de agua) la solución de limpieza, también tienes unas medidas que avergüenzan a las demás y permiten ubicarla en cualquier espacio: no llega a los 25 cm. de altura. Todo el sistema.

El sistema de carga y descarga de agua automático de la X50 Master JS JS

El sistema de repostaje automático de agua funciona como el de cualquier lavadora, basta conectarlo a un grifo o similar y dejarlo actuar. Una enorme ventaja para no tener que controlar los niveles de agua o estar pendiente de alertas de la aplicación.

En cuanto al sistema de evasión de obstáculos utiliza una cámara y un software de IA entrenado con 200 objetos, así como luz estructurada en 3D, para reconocer y evitar objetos domésticos. Este es un estándar en los robots Dreame. La cartografía de las áreas de limpieza es bastante rápida, casi un metro cuadrado por minuto para darnos una idea.

La duración de la batería es muy buena, prácticamente cuatro horas, más que suficiente para el 99% de los hogares. En nuestro caso, poco menos de 100 metros cuadrados, no alcanzaba las dos horas de fregado y aspirado en el programa más detallado.

Otro detalle importante es que uno de los primeros modelos Dreame con asistente de voz integrado. Aunque lo hemos usado solo como curiosidad ya que la aplicación funciona de maravilla y es más cómoda a la hora de darle instrucciones también fuera de casa. De hecho, la app es una de las mejores del mercado. Incluye todas las funciones que puedas desear y un control muy detallado sobre aspectos como el vaciado del cubo de basura, evitar obstáculos y la configuración de la fregona.

También cuenta con barreras virtuales, programación avanzada y muchas funciones para mascotas que aprovechan su cámara. Por ejemplo, puedes pedirle que busque a tus mascotas en silencio y las vigile.

¿Tiene aspectos negativos? La realidad es que no, tiene apartados mejorables, como la limpieza entre grietas en suelos de madera y, algo que puede hacer dudar a muchas personas es su precio: €1.700. Es competitivo en el mercado actual y se trata de un dispositivo que durará al menos un lustro sin perder fuelle en los avances, pero no es económico, aunque sí rentable.

Veredicto:

En este caso es muy sencillo: si el dinero no es un obstáculo, es el mejor robot aspirador que podemos tener en este momento en todos los apartados. Y, si tenemos mascotas en casa, más aún. Cuando pueda trepar al sofá, se convertirá en imprescindible.