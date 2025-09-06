El gadget del sábado: Roborok QV 35S, independencia para el hogar

Si tuviera que elegir un electrodoméstico del hogar (sin contar la nevera o la cocina), prescindiría de la tele en dos segundos, me costaría un poco más dejar de lado la Thermomix y no tendría problema en llevar la ropa al lavadero, pero quitarme el robot aspirador provocaría una reacción similar a la de John Wick cuando mataron a su perro: ira, primero, masacre, después.

Hay que entender que, desde los robots aspiradores de hace 10 años, hasta ahora, hemos evolucionado mucho. Sí, los actuales tienen más potencia, también friegan, hacen mapas de las diferentes estancias de la casa, y los podemos controlar a distancia. Pero hay más. Y eso es lo que los convierte en un dispositivo único.

Llevo más de un mes con el Roborock QV 35S y no solo lo he usado en las funciones de limpieza, me ha permitido, gracias a la cámara, comunicarme con mi familia (a riesgo de asustarlos), ver si mi perro estaba bien en casa solo y asegurarme que nadie había entrado en casa. Pero vamos por pasos.

Roborock es una empresa centrada en robots aspiradores y se nota esto. Tanto en la configuración de la app, como en la potencia de los motores, el sistema para evitar obstáculos y (detalle fundamental si tienes mascotas) su capacidad para evitar heces y no regresar al hogar y tener un Jackson Pollock en las paredes o las alfombras.

Dos detalles que podrían mejorarse: su relación con las alfombras es un 8 en cuanto a potencia de succión y atrapar pelos. Y que, a veces, el robot se desconecta de la app y hay que volver a conectarlo.

Dicho esto y aprovechando la coyuntura, la puesta en marcha del robot toma segundos: lo desembalamos, colocamos la rampa y, con la app, identificamos el código QR. Esto conecta el robot a nuestra red wifi. Luego seleccionamos crear mapa y el robot ya hace su trabajo.

Y lo hace muy bien si tenemos que ser sinceros. Dejando de lado que su potencia de aspiración está entre las cinco mejores del mercado, que limpia tanto en suelo seco como húmedo y en diferentes superficies con la misma solvencia, hay detalles que sobresalen. Por ejemplo: puedo alterar el patrón de limpieza para respetar las vetas de la madera.

Algunas de las opciones de personalización en la App JS JS

Puedo cambiar los muebles de lugar y en dos pasadas cambia el mapa y se ajusta al nuevo esquema. Puedo controlar, desde la app, su sensibilidad a la hora de identificar obstáculos y su mantenimiento está diseñado para no tener que preocuparse ni de cambiar el tanque de agua ni de limpiar la bolsa en la que se acumula el polvo, al menos durante un mes y medio.

Su nivel de ruido no es monacal, pero sin duda no actúa como un interruptor, más bien puede convertirse, con sus 55 dB, en una suerte de ruido blanco en modo equilibrado. También valoro positivamente que puede pasarse 3 horas sin volver a la estación de carga, a menos que le pidamos que limpie sus mopas con más frecuencia. Importante: todo esto viene con un precio y el Roborok QV 35S no es pequeño y en algunos hogares puede alcanzar un protagonismo físico demasiado importante.

Se lo pasa bien con cualquier tipo de suciedad, desde salsas en el suelo, hasta migas, granos de arroz o pelusas. Y los rodillos no se enganchan con los pelos. Detalle importante: el QV 35S incluye un modo de limpieza profunda del área de mascotas en la aplicación, que aumenta la potencia de succión alrededor de los artículos de la mascota para una limpieza a fondo. Si este modo lo utilizamos con las alfombras, la succión mejora bastante.

En cuanto a la limpieza de la fregona, es posible cambiar la frecuencia en la app, dependiendo de si queremos que se lave cada 15 minutos durante la limpieza o si preferimos que espere después de cada sesión. Después, seca automáticamente la fregona con aire frío, que tarda seis horas en completarse.

Roborock afirma que este modelo se carga un 30 % más rápido que los modelos anteriores, no lo comprobé: las tres horas de uso continuo bastaban y sobraban para toda la casa, por lo tanto, es muy raro que necesite cargar la batería para continuar la rutina de limpieza… a menos que tengamos un loft de 200 metros cuadrados.

Veredicto: este tipo de dispositivos tienen un valor económico (el del QV 35S es de 699 euros) y un valor “emocional”: nos ahorra tiempo, preocupaciones y nos facilita la vida. Este robot le suma al valor emocional un apartado de confianza que también es difícil de valorar: podemos depender de él durante mucho tiempo. Solo le falta escalar por las paredes para quitar las telarañas. Tiempo al tiempo.