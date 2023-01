La nueva IA de Google crea música, incluyendo la voz del cantante, a partir de una descripción de texto.

Investigadores de Google han publicado un paper en el que describen un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa que crea música a partir de una descripción de texto. No es la primera IA de este tipo, pero sus responsables aseguran que MusicLM es superior a otras que la han precedido como Riffusion, JukeBox, Dance Diffusion o AudioML, también de Google, “en calidad y fidelidad a la instrucción dada”.

MusicML es descrita como “un modelo que genera música de alta fidelidad a partir de descripciones de texto como "una melodía relajante de violín respaldada por un riff de guitarra distorsionado". Ha sido entrenada con 280.000 horas de música para poder crear instrumentaciones complejas de cualquier género musical, incluyendo la voz del cantante, y además de a partir de una descripción de texto, también puede crear música desde una melodía silbada o tarareada por el usuario.

