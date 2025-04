Esta es la opción de ChatGPT que la OCU recomienda desactivar para protegerte

ChatGPT es uno de los productos más populares en Internet, con una base de usuarios activa estimada en 400 millones al mes el pasado febrero, según datos de DemandSage. Los usuarios conversan con ella sobre todo tipo de temas y pueden facilitar, probablemente sin pensar mucho en ello, información sensible. Especialmente si las consultas son de tipo médico, legal o financiero.

En este mes de abril, que es el de la Concienciación sobre la Ciberseguridad en Europa, la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto su atención en la privacidad que ofrece ChatGPT y recomienda a los usuarios que quieran proteger sus datos y que no sean utilizados por OpenAI ni puedan, eventualmente, exponerse en una filtración, que desactiven una opción concreta de la IA.

El concepto de entrenamiento de una IA se refiere al conjunto de datos con el que ha sido alimentada para poder realizar las tareas que se le piden. De forma predeterminada, OpenAI usa los datos de los usuarios, lo que incluye las conversaciones que mantienen e interacciones con la IA, para entrenar a sus modelos. Si alguna vez le has entregado un informe médico personal para conocer su opinión, documentos de tu trabajo para organizar la información o le has pedido asistencia con tus finanzas, toda esa información también es almacenada y usada por los modelos de IA de la compañía.

Esta situación afecta tanto a los usuarios de cuentas gratuitas como de pago en la plataforma. Solo las suscripciones Teams y Enterprise no utilizan por defecto los datos de los usuarios para el entrenamiento de modelos, pero sí lo hacen las cuentas Free, Plus y Pro. Los entornos empresariales de OpenAI son los únicos que aseguran, por contrato, que los datos no se usarán para entrenar la IA.

“Mejorar el modelo para todo el mundo”: la opción de ChatGPT que la OCU recomienda desactivar

La OCU recuerda que OpenAI permite a los usuarios de ChatGPT excluir sus datos del entrenamiento de los modelos de IA, una opción que está disponible siguiendo estos pasos:

Abre la app o accede a la web de ChatGPT .

. En la app, toca en el menú de la esquina superior izquierda con 2 líneas horizontales y, a continuación, en tu imagen de perfil . En la web, haz clic en la imagen de perfil y después en Configuración .

y, a continuación, en tu . En la web, haz clic en la imagen de perfil y después en . Selecciona Controles de datos y desactiva el deslizador de Mejorar el modelo para todo el mundo.

Con esta configuración, mantienes el historial de conversaciones pero tus datos no formarán parte del entrenamiento de los modelos de lenguaje, protegiendo así tu privacidad.

La OCU también recomienda, para una mayor privacidad del usuario, utilizar la función de chat temporal con la que las conversaciones no se almacenan (permanecen 30 días en los servidores antes de ser definitivamente eliminadas) ni se usan para entrenamiento de IA.

En la app, la tienes disponible en el icono del círculo fragmentado en la esquina superior derecha de la pantalla. En la versión web, solo tienes que hacer clic en el botón Temporal junto a la imagen de perfil.