El iPhone más grande del mundo: pantalla de 88 pulgadas y un coste de 63.000 euros

El iPhone 16 está a la vuelta de la esquina y la expectación es alta, especialmente por las novedades en software e inteligencia artificial que traerá iOS 18 con su lanzamiento. Pero sea lo que sea lo que desvele el próximo lunes Apple, no provocará tanta sorpresa como el Big iPhone. Este es un iPhone gigante y funcional que han construido dos YouTuber especializados en tecnología y han presentado este viernes a través de un vídeo subido a su canal.

Lo de gigante no es una exageración. Tiene una altura de 2 metros, cuenta, como su homólogo, con una estructura de aluminio cepillado y pesa, según sus creadores Arun Mani y Matthew Perks, entre 150 y 200 kilogramos. Para cumplir con la etiqueta de móvil debe transportarse en un soporte con ruedas, pero por lo demás puede equipararse a un iPhone y superarlo en el resto de sus apartados gracias a unas altísimas especificaciones técnicas. Pero no sale barato, la suma de todos sus componentes lleva el precio a los 70.000 dólares, unos 63.000 euros, y Mani y Perks han empleado un año para construirlo, en el que han tenido que solventar diferentes retos técnicos.

El principal, la pantalla. Monta el panel de un televisor LG Signature Class Z2 PUA Series de 88 pulgadas con tecnología OLED y resolución 8K que sale por 25.000 dólares. El televisor no es táctil, así que aplicaron otra capa que le diera esa funcionalidad usando un pegamento especial que no interfiere con la calidad del panel original. Durante el proceso, un primer panel se resquebrajó, pero no está incluido en el precio final. En cualquier caso, la pantalla final es táctil y permite controlar el dispositivo como un iPhone estándar.

Big iPhone. Mrwhosetheboss. YouTube.

Este no fue el componente más caro, mérito que corresponde a la cámara principal. Se trata de una Canon EOS R5 que graba a 8K y les costó 35.000 dólares. Su sensor, en comparación con los iPhone 15 Pro, es un 1.000% más grande. Aunque el dispositivo simula un juego de cámaras con tres lentes, en realidad son dos, y el espacio correspondiente a la tercera está ocupado por un espejo que aumenta el alcance del zoom de la segunda cámara, una Sony RX10 Mark 4, con la que se consigue un zoom óptico x25 y digital x100. El iPhone de gama más alta lo tiene de x5. La cámara selfi permite mantener una conversación en la que el participante es distinguible con claridad hasta una distancia de 30 metros del dispositivo, mientras el móvil de Apple no pasa de los 3 metros. El módulo de cámara también incluye un flash de 400W, 2W en el iPhone 15.

Big iPhone en uso mientras se carga. Mrwhosetheboss. YouTube.

El Big iPhone también tiene un sonido poderoso. 8 altavoces con una potencia de 53W cada uno frente a los 3W de un iPhone estándar. Dispone de 2 baterías de 7.860 Wh y un conector funcional que simula el puerto de carga del iPhone. Los botones laterales también son operativos y el teléfono, como se puede ver en el vídeo, realiza las funciones de un iPhone estándar: videollamadas, videojuegos, fotos, apps, etc. También cuenta con la funcionalidad Dynamic Island, que aquí, por su tamaño, han bautizado como Dynamic Continent.

En su interior no se encuentra hardware de Apple, sino el de un PC de gama alta con un procesador Intel Core i9 con 24 núcleos, una GPU 6950XT de AMD, 128 GB de memoria RAM y 4 TB de almacenamiento. Su rendimiento, en las pruebas realizadas, es de unas 10 veces superior al iPhone tope de gama.

En cuanto al software, no es posible instalar iOS sobre un hardware que no sea el de Apple, por lo que han optado por una versión de Android personalizada para imitar a iOS en todos sus detalles. En el vídeo se puede ver cómo incluso logran realizar pagos electrónicos con el Big iPhone, enviar correos electrónicos o poner la alarma. El móvil más grande del mundo no es nada práctico para usarse, pero no deja de ser impresionante.