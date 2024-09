Cuándo sale el nuevo iphone 16: esta es la fecha y hora exacta de la presentación más esperada de Apple

El lanzamiento de Apple es el evento más importante del año para los aficionados de la tecnología. Esta vez estamos a la espera del iPhone 16 en España; y como siempre, queremos adelantarnos y saberlo absolutamente todo, desde el precio hasta los colores en los que estará disponible. Hasta ahora, el único adelanto oficial de la compañía es la fecha de lanzamiento del iPhone 16, que llegará junto con el Apple Watch X en un evento bautizado "It's glowtime" (es tiempo de brillar).

Aun así, es imposible no encontrarse con las pequeñas filtraciones y adelantos de las cuatro versiones que vienen en camino (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max), por lo que aquí te contamos todo lo que sabemos a menos de una semana de la presentación del tan esperado móvil.

Cuándo sale a la venta el iPhone 16

El evento "It's glowtime" tendrá lugar el próximo lunes 9 de septiembre en el Apple Park de Cupertino a las 10 am en California (19:00h España) y también incluirá la presentación de la nueva generación del Apple Watch, así como de nuevos AirPods 4 y otras posibles sorpresas como el Apple Watch Ultra 3 o el lanzamiento de los Vision Pro en España y otros países. Sin embargo, el lanzamiento no es la fecha oficial en la que el dispositivo estará a la venta; se prevé que sea 10 días después de la presentación, por lo que las reservas estarán disponibles desde el 13 de septiembre y no saldrá a la venta sino hasta el día 20.

Ahora bien, queda confirmar si la venta será a nivel mundial o llegará de manera escalonada a diferentes países. Pero, incluso si sucede lo segundo, España suele estar en la primera tanda. Las fechas ya demarcadas incluirán todos los modelos del iPhone 16, desde el estándar hasta el Pro Max, con diversas mejoras en diseño, cámara y rendimiento.

Posibles precios del iPhone 16 en España

Como siempre, el precio del iPhone varía según el modelo y la capacidad de almacenamiento, que hoy en día llega hasta los 2 TB en los modelos Pro y Pro Max. Según las expectativas basadas en lanzamientos anteriores y rumores actuales, la versión estándar tendrá un costo de alrededor de 1.009 euros para la versión básica con 128 GB de almacenamiento, el Plus podría empezar en aproximadamente 1.159 euros, el Pro rondaría los 1.319 euros para la versión básica, y por último, el Pro Max estaría sobre los 1.469 euros.

Es importante tener en cuenta que Apple podría ajustar los precios dependiendo de la demanda, la competencia en el mercado y los costos de producción, por lo que estos valores podrían variar ligeramente al momento del lanzamiento oficial.

¿En qué colores estará disponible el iPhone 16?

Lo primero que solemos preguntarnos cada que sale un dispositivo Apple es por los colores, y es que Apple se ha lucido siempre al añadir diseños con colores pastel bastante elegantes, o los más fuertes como el azul o el icónico iPhone color rojo. Esta vez, los rumores parecen suponer que Apple podría eliminar algunas opciones de que estaban disponibles en modelos anteriores, como el púrpura y el amarillo. Sin embargo, se espera que mantengan los colores blanco, negro, azul, verde y rosa.

Al final todos nos preguntamos si habrá nuevos colores, y la respuesta parece ser que si. Estamos hablando del titanio blanco, titanio natural, es decir, plateado, titanio negro y, el más esperado, el desert Titanium, que es un color oro que podría tener ciertos visos rosas.

Novedades del iPhone 16

Uno de los cambios más notables será el aumento en el tamaño de las pantallas en los modelos Pro y Pro Max, alcanzando 6,3 y 6,9pulgadas respectivamente. Estos modelos también contarán con mejoras en la cámara, incluyendo un sensor principal de 48 MP y la posible inclusión de una lente periscópica en el Pro Max para un zoom óptico de hasta 10x. Además, se espera que todos los modelos adopten un diseño de cámara trasera vertical y un nuevo botón lateral conocido como "Project Nova".

El botón de acción, que debutó en los modelos iPhone 15 Pro, es sensible a la presión y al tacto, permitiendo a los usuarios realizar diversas acciones según la fuerza aplicada o los gestos de deslizamiento. Desde ahí, los usuarios podrán realizar una variedad de tareas, como encender la linterna, silenciar el iPhone, abrir la cámara, ejecutar atajos personalizados y acceder rápidamente a funciones del Centro de Control, como activar el modo avión.

Los iPhone 16 y iPhone 16 Pro estarán equipados con el nuevo procesador A18, que promete un rendimiento superior y mayor eficiencia energética. Este procesador será clave para que todos los modelos de la gama puedan ejecutar las avanzadas funciones de Apple Intelligence, una suite de herramientas de inteligencia artificial que, hasta ahora, solo estaba disponible en los modelos Pro del iPhone 15.

Para soportar estas nuevas funciones de inteligencia artificial, Apple ha decidido aumentar la memoria RAM en los modelos base del iPhone 16 hasta los 8 GB, que es el mínimo requerido para ejecutar Apple Intelligence de manera fluida.