La linterna náutica de 3.200 € creada por Jony Ive, diseñador del iPhone.

El reputado diseñador británico Jony Ive, responsable de algunos de productos de Apple tan icónicos como el iPhone, ha creado una nueva linterna para navegación en el mar. Lo ha hecho junto a la firma japonesa Balmuda, conocida por sus electrodomésticos de diseño minimalista. El resultado es la Sailing Lantern, una linterna náutica exclusiva de la que solo se ponen a la venta 1.000 unidades, al precio de 3.200 euros cada una.

La idea surgió, según Ive, de una necesidad personal. Aficionado a la navegación desde hace años, buscaba una linterna LED portátil para su yate. 'Habría comprado una, pero simplemente no existe nada así en el mercado. Así que pasé dos años diseñándola', ha explicado a Boat International.

El diseño recupera la esencia de las antiguas lámparas Fresnel, habituales en los barcos de antaño y utilizadas tanto para la iluminación general en cubierta o interior como medio de señalización marítima. La de Ive cuenta con una pantalla facetada que proyecta la luz a larga distancia y un protector metálico que resguarda el cristal de los golpes. Pero el diseñador ha reinterpretado el conjunto con materiales actuales: acero inoxidable de calidad marina, acabados dorados y una correa de poliéster texturizado capaz de resistir sol, sal y aceite.

Detalle de la linterna de Ive. Balmuda.

'Nuestra linterna fue creada para soportar condiciones marítimas. Aunque los materiales y la arquitectura son nuevos, mantiene una familiaridad reconfortante con las lámparas náuticas del pasado, pensadas para sobrevivir a entornos exigentes', señala Ive.

El mayor desafío fue la luz. Ive quería que transmitiera la misma calidez y resonancia emocional de una llama real. Para lograrlo, el equipo combinó LED rojos y blancos que se mezclan en distintas proporciones. Así, con un solo botón en forma de flor, la linterna puede pasar de un brillo cálido y tenue a una luz blanca intensa. Al apagarse, se atenúa poco a poco, como una vela que se extingue. La Sailing Lantern ha sido diseñada para durar toda una vida y es fácil de desmontar, reparar y mantener.

Sailing Lantern. Balmuda.

Desde que fundó su estudio LoveFrom en 2019, tras casi treinta años en Apple, Ive ha aplicado su enfoque sobrio y meticuloso a proyectos de todo tipo: tocadiscos, chaquetas de Moncler o incluso narices de payaso de origami para el Red Nose Day.

Su trabajo más reciente lo ha vuelto a situar en los titulares: una colaboración con OpenAI para desarrollar un nuevo dispositivo de inteligencia artificial.