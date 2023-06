"Únicamente mostraron personas en soledad", Mark Zuckerberg sobre las nuevas gafas de Apple

Tras la presentación de las nuevas gafas de realidad mixta de Apple y los comentarios en los medios en relación con sus cualidades y su precio, las conclusiones de la competencia no se han hecho esperar. Y uno de los primeros en hablar ha sido Mark Zuckerberg, el responsable de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp). Por un lado su opinión podría ser valiosa, teniendo en cuenta que es uno de los responsables de Meta Quest, con sus propias gafas...pero por otro estamos ante alguien que gastó más de 15 mil millones de euros persiguiendo un metaverso que nunca despegó. Pese a ello Zuckerberg no se ha cortado a la hora de opinar sobre las gafas de realidad mixta Vision Pro de Apple.

De acuerdo con un reciente correo enviado a sus empleados, el responsable de Facebook, argumentó que Meta todavía está muy por delante de Apple y que la gente querrá pasar el rato con otros humanos mientras usan este tipo de tecnología, en lugar del concepto más solipsista de Apple.

"Cada demostración que se podía ver en el vídeo - explica Zuckerberg - era una persona sentada sola en un sofá. Quiero decir que, esa podría ser la visión del futuro de la tecnología, pero no es la que yo quiero".

Esta es apenas una de las frases que los empleados de Meta habrían recibido en un correo electrónico con la opinión de Zuckerberg. El texto completo es digno de análisis.

"Apple finalmente anunció sus auriculares, así que quiero hablar de eso por un segundo. Tenía mucha curiosidad por ver lo que iban a presentar. Y, aunque todavía no lo he visto, aprenderé más a medida que juguemos con él y veamos qué sucede y cómo lo usa la gente. Por lo que he visto inicialmente, diría que la buena noticia es que no hay ningún tipo de solución mágica que tengan para ninguna de las limitaciones de las leyes de la física que nuestros equipos no hayan explorado y pensado. Optaron por una pantalla de mayor resolución, y entre eso y toda la tecnología que pusieron allí para alimentarla, cuesta siete veces más y ahora requiere tanta energía que necesita una batería y un cable conectado para usarla. Hicieron ese compromiso de diseño y podría tener sentido para los casos que buscan.

Pero creo que su anuncio realmente muestra la diferencia en los valores y la visión que nuestras empresas aportan. Innovamos para asegurarnos de que nuestros productos sean lo más accesibles y asequibles posible para todos, y eso es una parte fundamental de lo que hacemos. Y hemos vendido decenas de millones de Quests.

Más importante aún, nuestra visión del metaverso y la presencia es fundamentalmente social. Se trata de personas que interactúan de nuevas maneras y se sienten más cercanas de nuevas maneras. Nuestro dispositivo también se trata de estar activo y hacer cosas. Por el contrario, cada demostración de las Vision Pro era una persona sentada sola en un sofá. Quiero decir, esa podría ser la visión del futuro de la tecnología, pero no es la que yo quiero. Hay una diferencia filosófica real en términos de cómo abordamos esto. Y ver lo que ofrecen y cómo van a competir me emocionó aún más y, en muchos sentidos, me hizo sentir optimista de que lo que estamos haciendo es importante y tendrá éxito. Pero va a ser un viaje divertido".

Sin embargo, la incómoda realidad es que Meta ha fracasado en gran medida en sus esfuerzos por llevar la tecnología al público en general. Y eso a pesar del hecho de que la compañía ha estado vendiendo sus gafas por una pequeña fracción de lo que Apple cobrará por las suyas. la asombrosa suma de $3,499".

Si bien Meta ha vendido alrededor de 20 millones de Quest hasta el momento, la realidad es que tampoco ha impactado tanto a nivel cultural y nadie ha visto estas gafas como una aproximación filosófica a la tecnología. Quienes las hemos probado tampoco sentimos en general que se trate de una experiencia social, más bien todo lo contrario. Pero una cosa es hacerlo por 500 euros y otra muy distinta por 7 veces ese precio. Son un juguete, por ahora, una herramienta con muchas limitaciones a la que le faltan años para ser aceptada por un número de clientes tal que la haga ya no masiva sino al menos rentable. Por eso sorprende tanto el paso de Apple, cuando tiene otros sectores que agradecerían mucho más la innovación.