El truco de Google Chrome para que consuma un 40% menos de memoria RAM.

Google Chrome es el navegador más usado del mundo y, como es lógico en estos casos, también el más criticado. Una que le ha acompañado durante los 15 años que han transcurrido desde su lanzamiento es la de ser un excepcional devorador de recursos del dispositivo en el que funciona. En particular, de la memoria RAM.

La RAM es uno de los más valiosos en un ordenador. Se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, con procesadores que tengan unos años, pero muy poco cuando no te alcanza la RAM. En equipos con 16 GB o más, el usuario promedio no encontrará problemas, pero en otros con 8 o 4 GB, sí. El ordenador responderá de forma más lenta al tener que vaciar datos para hacer sitio a los nuevos continuamente, ante la falta de espacio de almacenamiento temporal, y si a esto le sumamos Chrome y su alto consumo de RAM, ¿para qué queremos más?

Lo cierto es que la responsabilidad no es solo del navegador de Google. Las webs de Internet también son cada vez más pesadas y cuando hace una década lo normal era que una pestaña cargada pesara unos pocos megas, ahora no es raro que supere los cien y en algunos casos que sume varios cientos. Y luego está el hábito, común entre los usuarios, de abrir pestañas como si no hubiera un mañana.

Así que a pesar de que Chrome ha incorporado muchas características a lo largo de los años y también mejoras en cuanto al consumo de RAM, no parece que se le vaya a quitar el San Benito.

Sin embargo, el navegador cuenta con un ajuste poco conocido que viene desactivado por defecto y permite reducir el consumo de RAM en un 40%, según indicó Google cuando anunció la funcionalidad a finales de 2022 para la versión de escritorio.

Ahorro de memoria libera memoria RAM eliminando el espacio que ocupan las pestañas inactivas. Esto provoca que deban cargarse de nuevo cuando el usuario vuelva a ellas, pero entretanto las que está usando funcionarán mejor. Irá más ligero Chrome y, en consecuencia, el equipo.

Para activar el Ahorro de memoria en Chrome, debes seguir estos pasos: