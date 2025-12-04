El trucazo que te permite ver YouTube sin anuncios y escucharlo en segundo plano sin pagar YouTube Premium

YouTube Premium, junto con YouTube Music, cuenta con 125 millones de suscriptores según reveló Alphabet el pasado marzo, en el vigésimo aniversario de la mayor plataforma de vídeos del mundo. A YouTube se le calcula, no hay cifras oficiales, alrededor de 2.700 millones de usuarios mensuales, lo que dejaría a los usuarios de pago en un 5%. No demasiados, quizá porque las ventajas de Premium no les llaman tanto como para aflojar el bolsillo, pero también porque hay una manera de obtener casi todas las ventajas del servicio Premium sin necesidad de recurrir a apps modificadas u otras soluciones dudosas. Basta con elegir el navegador adecuado.

Las ventajas que ofrece YouTube Premium son eliminar los anuncios, seguir reproduciendo YouTube aunque la app esté en segundo plano, descargar los vídeos para reproducirlos sin conexión y todas las ventajas de YouTube Music, que son las mismas pero aplicadas a la música.

De entre todas ellas, las dos primeras puedes tenerlas en tu móvil u ordenador sustituyendo la app de YouTube o el navegador habitual con el que accedes al servicio por Brave.

Brave tiene una cuota de mercado reducida frente a Chrome, Edge o Safari, pero una excelente reputación por estar centrados en la privacidad, seguridad y experiencia de usuario e incorpora de forma nativa las dos funciones más demandadas de YouTube Premium. Lo único que tienes que hacer para obtenerlas es usar Brave como tu reproductor de YouTube en lugar de la app u otro navegador.

Mientras que el bloqueo de publicidad está activado por defecto en la app móvil y de escritorio, en la primera has de habilitar la reproducción en segundo plano en los ajustes del navegador. Así, si escuchas música o un pódcast en YouTube, puedes usar otra app o apagar la pantalla y que se siga reproduciendo.

Para activar la reproducción en segundo plano en la app móvil debes seguir la ruta Configuración > Multimedia > Reproducción en segundo plano. De esta manera, obtienes lo mejor de YouTube Premium de forma completamente legal y sin tener que suscribirte.

Brave, basado en Chromium y compatible con las mismas extensiones que Chrome, ofrece una privacidad más estricta que el de Google. Por defecto, bloquea no solo la mayoría de anuncios, lo que acelera la navegación, sino también la mayor parte de rastreadores y cookies de terceros y aplica defensas específicas contra el fingerprinting (técnicas para identificarte combinando características de tu navegador y dispositivo sin usar cookies). Chrome, en cambio, sigue permitiendo por defecto las cookies de terceros en la navegación normal. Además, Brave oculta y bloquea de seriela mayoría de avisos y banners de cookies, reduciendo tanto la pesadez que suponen como el riesgo de que esos sistemas de consentimiento añadan más rastreo del necesario.