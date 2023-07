Meta cancela la producción de sus gafas Quest Pro 2 para centrarse únicamente en Quest 3.

La corporación Metaha cancelado el desarrollo y producción de sus gafas de realidad virtual y aumentada (AR) “Quest Pro 2”. La intención de la empresa propiedad de Mark Zuckerberg pasa por centrar todos sus recursos en el lanzamiento de la evolución del dispositivo, el próximo “Quest 3”. Desde las oficinas centrales de la empresa aseguran que están preparando un gran programa comercial para el renovado dispositivo, el cual se aprovechará de especificaciones que supuestamente superan lo que se presentaba en el “Quest Pro 2”. Según explican, las gafas se comercializarán con precios más bajos y mejores características, como una resolución aún mayor, además de sensor de profundidad y dos cámaras de 4MP.

Quest Pro paraliza la producción

En este mismo sentido y según destaca The Information, “Quest Pro” se fabricará hasta agotar las existencias de componentes, y Meta no pedirá ningún material de reposición. El modelo no ha funcionado a nivel comercial, entre otros factores porque el modelo “Pro” no se produjo pensando en el público en general, sino en el mercado corporativo. Tanto es así que su vertiente “social” o “gaming” apenas tuvo espacio en las campañas publicitarias.

Vale la pena señalar que lo anterior no guarda relación con el “Quest” regular, que todavía se encuentra plenamente activo. Desde Meta tampoco han confirmado la cancelación del proyecto destinado a realidad virtual/aumentada. Teniendo en cuenta que estas corporaciones no suelen hacer públicas las liquidaciones de sus proyectos, es posible que tampoco se emita una confirmación al respecto.

Quest 3. Meta.

El primer modelo “Meta Quest Pro” se lanzó en octubre de 2022 y recibió críticas mayoritariamente negativas. Los principales problemas estuvieron relacionados con su diseño, señalado como demasiado pesado y con un formato que no se adaptó bien a la fisonomía de los usuarios. Con un perfil óptico un 40 % más delgado en comparación con el “Quest 2”, el nuevo dispositivo parece haberse rediseñado con líneas más simples y ergonómicas. También gracias a los avances en la tecnología de seguimiento, se han eliminado los anillos externos para que los controles se perciban como una extensión más natural de la mano. Además, el seguimiento de manos será compatible de fábrica, por lo que se podrá explorar sin controladores gracias a Direct Touch, un sistema que permite usar solo las manos para interactuar con objetos virtuales.

Más del doble del rendimiento gráfico

Según destacan en Meta, “Quest 3 presenta una combinación de pantalla de mayor resolución hasta el momento y la lente pancake para garantizar que el contenido que se muestra sea mejor que nunca. Para potenciar esos píxeles adicionales, estos serán los primeros auriculares que contarán con el conjunto de chips Snapdragon de última generación, desarrollado en colaboración con Qualcomm Technologies.” El conjunto de chips ofrece más del doble del rendimiento gráfico de la GPU Snapdragon de la generación anterior en Quest 2, lo que significa “que experimentará un rendimiento más fluido y detalles increíblemente nítidos en juegos inmersivos.”

Aunque habrá que esperar a su estreno para conocer y explorar sus posibilidades, muy pronto tendremos novedades sobre su mayor rival en este campo (realidad mixta), el “Apple Vision Pro”, llegará en 2024 con un precio sugerido de 3.499 dólares.