Microsoft admite que estas dos funciones de Windows 10 y 11 ralentizan tu PC

Microsoft acaba de lanzar su última gran actualización de Windows 11, 25H2, centrada principalmente en mejoras de seguridad y con la que la compañía promete un mejor rendimiento. Este es un tema fundamental para los usuarios que buscan formas de acelerar el funcionamiento de sus equipos. Con este fin, Microsoft comparte en su página de soporte una serie de recomendaciones para optimizar el sistema operativo, tanto Windows 11 como Windows 10, entre las que destaca lo relacionado con dos funciones que están activas de forma predeterminada.

La mayoría de las recomendaciones resultarán familiares a los usuarios: mantener el sistema operativo y los controladores actualizados, reiniciar el equipo con cierta frecuencia, asegurarse de tener suficiente espacio en disco y comprobar la existencia de malware o virus, entre otras. La compañía también destaca cómo optimizar el inicio del sistema puede hacer que el dispositivo arranque más rápido.

Además de todo esto, Microsoft señala un par de funciones de Windows 10 y 11 que pueden hacer que el sistema funcione más lento. La empresa reconoce que, aunque la sincronización en la nube de los archivos mediante OneDrive es importante -por eso está activada de forma predeterminada-, puede provocar ralentizaciones. En palabras de Microsoft:

‘OneDrive sincroniza los archivos de forma predeterminada. Esto te permite acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet y garantiza que estén respaldados en caso de que tu PC se dañe o se pierda. Sin embargo, la sincronización puede ralentizar el equipo. Puedes pausar temporalmente OneDrive para comprobar si mejora el rendimiento.’

Cómo detener la sincronización de OneDrive

Hay dos formas de hacerlo, temporal o que se sincronice solo a voluntad del usuario. En el primer caso, debes seguir estos pasos:

Haz clic en el icono de OneDrive (una nube) en la barra de tareas, junto al reloj.

(una nube) en la barra de tareas, junto al reloj. En la ventana que se abre, haz clic en el icono de engranaje ( Configuración ).

). Selecciona Pausar sincronización .

. Elige cuánto tiempo quieres detener la sincronización: 2 horas, 8 horas o 24 horas. Reinicia y comprueba si el rendimiento mejora.

Para no tener que realizar la acción cada 24 horas, lo mejor es retirar OneDrive de los programas que se inician con el sistema operativo. De esta forma, la sincronización solo se producirá cuando inicies manualmente el programa. Sigue estos pasos:

En la caja de búsqueda de Windows, escribe Administrador de tareas y selecciónalo de entre los resultados.

y selecciónalo de entre los resultados. Haz clic en la pestaña Inicio .

. Haz clic con el botón derecho en la entrada de Microsoft OneDrive y selecciona deshabilitar.

Cómo desactivar los efectos visuales de Windows 10 y 11

Además de la sincronización de OneDrive, Microsoft también ha señalado que los efectos visuales de Windows 10 y 11 pueden ralentizar el PC. De hecho, el propio sistema incluye una opción específica para desactivar dichos efectos si resultan demasiado exigentes para el hardware.

‘Windows 11 incluye muchos efectos visuales, como animaciones y sombras. Tienen buena apariencia, pero consumen recursos del sistema y pueden ralentizar el PC, especialmente si dispone de poca memoria RAM’, explica Microsoft.

Para acceder a esa configuración, sigue estos pasos:

En la caja de búsqueda de Windows, escribe rendimiento .

. De entre los resultados, selecciona Ajustar la apariencia y el rendimiento de Windows .

. En el cuadro de diálogo que se abre, marca la opción Ajustar para obtener el mejor rendimiento dentro de la pestaña Efectos visuales.

Otros consejos incluyen el uso de ReadyBoost, que permite usar una memoria USB o una tarjeta SD como caché (una función que Windows 11 ya no ofrece) o la gestión del archivo de paginación para mejorar el rendimiento. Puedes consultar todos los detalles en el artículo de soporte disponible en el sitio oficial de Microsoft.