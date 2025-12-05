Muchos hogares no los utilizan: este truco con el cable HDMI mejora la imagen de tu televisión

Los cables HDMI son la forma más rápida y confiable de conectar dispositivos como consolas de videojuegos, barras de sonido y dispositivos de streaming a tu televisor. Sin embargo, una conexión HDMI incorrecta puede generar errores que afecten la calidad de imagen y el sonido.

La importancia del cable HDMI

Hoy en día, casi todos los televisores cuentan con al menos un puerto HDMI ya que es la forma más práctica de transmitir imagen y sonido de manera simultánea.

Además, este estándar permite conectar sin problemas dispositivos como reproductores de Blu-ray, consolas de videojuegos, dispositivos de streaming y ordenadores al televisor, evitando el uso de múltiples cables.

Sin embargo, para disfrutar de una calidad de imagen y sonido óptima a través de HDMI, no basta con simplemente conectar el cable entre el televisor y el dispositivo fuente.

Trucos de HDMI para mejorar la imagen de tu TV

No todos los puertos HDMI son iguales

No todas las entradas HDMI de un televisor son iguales. Algunas solo son compatibles con el estándar HDMI 2.0, mientras que otras ofrecen un repertorio de banda mayor y funciones avanzadas. Por ejemplo, el HDMI 2.1 permite una mayor resolución y altas velocidades de fotogramas, siendo este ideal para contenido de última generación.

Además, la mayoría de los televisores cuentan con puertos ARC o eARC, pensados para transmitir audio de alta calidad a barras de sonido u otros sistemas de audio externos. Esto significa que, el mismo cable HDMI que conecta el televisor con la barra de sonido también transmite el audio de manera digital y de alta calidad.

Por otra parte, si planeas usar una consola de videojuegos o una PC para juegos, conviene conectar estos dispositivos a un puerto compatible con 4K y alta frecuencia de actualización, preferiblemente de 120 Hz o más. Para reproductores de Blu-ray o cajas de streaming, cualquier puerto HDMI libre suele ser suficiente.

El cable marca la diferencia

Además del puerto HDMI, el cable que uses es fundamental. Aunque conectes una consola o un PC a un puerto HDMI 2.1, no obtendrás la máxima calidad de imagen y sonido si el cable no está optimizado. Por ejemplo, para 4K, HDR y altas velocidades de fotogramas, es imprescindible usar un cable certificado como "Ultra Alta Velocidad".

Los cables Ultra Alta Velocidad ofrecen un ancho de banda de hasta 48 Gbps, lo que garantiza la transmisión de todas las resoluciones y formatos de audio y video habituales, incluyendo 4K a 120 Hz o 8K a 60 Hz.

Para consolas modernas, PCs de gaming o dispositivos de streaming que soportan 4K, HDR y altas frecuencias de actualización, estos cables son esenciales para asegurar una señal estable y la mejor calidad posible.

Mientras tanto, puedes estar tranquilo, los cables HDMI antiguos no se vuelven obsoletos. Estos todavía son perfectamente adecuados para conectar consolas antiguas, reproductores de Blu-ray y otros dispositivos que transmiten en HD o Full HD.

Configurar el modo de entrada y de imagen adecuadamente

Una vez que hayas conectado correctamente el puerto HDMI y utilizado un cable adecuado, puedes mejorar la calidad de la imagen ajustando la entrada y el modo de imagen de tu televisor.

La entrada HDMI es fundamental: asegúrate de seleccionar con el control remoto el puerto al que está conectado el dispositivo fuente para que la señal se muestre correctamente.

El modo de imagen, en cambio, puede variar según el fabricante y el modelo del televisor por lo que es recomendable experimentar con las opciones disponibles para encontrar la configuración óptima.

No obstante, algunos modos son especialmente útiles según el tipo de dispositivo conectado:

1. PC o consolas de videojuegos

Utiliza el Modo PC para cuando quieras textos y gráficos nítidos, o el Modo Juego, que reduce el retardo de entrada gracias a ALLM (Auto Low Latency Mode).

Algunos televisores incluso activan automáticamente el Modo Juego al detectar una consola conectada.

2. Películas y series

Las opciones Modo Cineasta, Modo Cine o Modo Película minimizan el procesamiento de imagen y muestran colores y contraste de manera más natural.

3. Deportes

El Modo Deportes activa el suavizado de movimiento para seguir mejor la acción rápida, como fútbol o Fórmula 1.

4. Dolby Vision

Televisores compatibles suelen incluir Dolby Vision Cinema Home o Dolby Vision Cinema, ideales para resaltar detalles oscuros y mejorar la experiencia en habitaciones con luz ambiental.

Cuidado con la longitud del cable

Los cables HDMI se encuentran generalmente en longitudes de 2 a 5 metros, suficientes para la mayoría de las configuraciones de hogar. Pero, ¿qué sucede si necesitas conectar dispositivos que están más alejados del televisor, como una PC para juegos en un rincón apartado?

En estos casos, existen cables de extensión HDMI disponibles en tiendas de electrónica y en línea, que permiten alargar la conexión hasta 20 metros o más. Sin embargo, no siempre es recomendable usar cables demasiado largos.

A medida que aumenta la longitud del cable, la transmisión de imagen y sonido se vuelve menos fiable. La señal debe recorrer más distancia desde el dispositivo fuente hasta el televisor, lo que puede causar intermitencias, cortes de audio y retraso de entrada.

Por ello, es preferible mantener los cables HDMI lo más cortos posible, especialmente para consolas, PCs de gaming y dispositivos de streaming en alta resolución.

¿Y si no tengo otra opción?

Si no puedes evitar usar un cable HDMI largo, existen soluciones que te permiten mantener una transmisión de señal estable. Una opción es utilizar cables HDMI de alta velocidad, especialmente diseñados para minimizar la pérdida de señal incluso en distancias mayores.

Otra alternativa son los repetidores HDMI, que se colocan entre el dispositivo fuente y el televisor. Estos dispositivos amplifican y refrescan la señal, garantizando una transmisión de audio y video confiable, incluso cuando la longitud del cable supera lo recomendado.