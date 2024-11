La NASA advierte de un posible 'fallo catastrófico' en el módulo ruso de la Estación Espacial Internacional

Para cuando la Estación Espacial Internacional deje de estar operativa en 2030, habrán transcurrido 32 años desde que se puso en órbita el primer módulo y 30 desde que se unió a la estación el módulo de servicio Zvezda. Con el tiempo transcurrido desde entonces, es lógico que la impresionante estructura de 419 toneladas tenga algunos achaques. Es lo que está sucediendo en el segmento orbital ruso de la EEI con el módulo ruso Zvezda. Pero el principal problema es que la NASA y Roscosmos, la agencia espacial rusa, no se ponen de acuerdo sobre las causas y los riesgos que presentan las pequeñas fugas de aire que Zvezda experimenta en el túnel de transferencia desde hace 5 años y que están aumentando a un ritmo cada vez mayor.

'Los funcionarios de EE. UU. y Rusia no tienen una comprensión común de cuál es la causa raíz más probable ni de la gravedad de las consecuencias de estas fugas', ha señalado recientemente Bob Cabana, astronauta retirado de la NASA y presidente del Comité Asesor de la Estación Espacial Internacional de la NASA desde principios de este año.

El túnel de transferencia, conocido por su acrónimo ruso PrK, conecta el módulo Zvezda con un puerto de acoplamiento que usan las naves tripuladas Soyuz y las naves de reabastecimiento Progress. Las fugas de aire comenzaron en septiembre de 2019 y los cosmonautas rusos han reparado las grietas y reducido temporalmente su tasa en varias ocasiones desde entonces. En febrero, el aire filtrado aumentó nuevamente a 1,09 kg por día y en abril se incrementó a 1,68 kg por día.

Módulo ruso Zvezda con una cápsula en el puerto de acoplamiento. NASA.

Esto llevó a la NASA a elevar al nivel más alto de riesgo, en el sistema de gestión de riesgos del programa de la estación espacial, la fuga del túnel de transferencia. Este sistema '5×5' clasifica la probabilidad y las consecuencias de los riesgos. En junio, se informó que las fugas están clasificadas como un 5, el nivel más alto, en ambos aspectos. En septiembre, la NASA dijo que la última ronda de reparaciones redujo la tasa de fuga en un tercio, pero sin lograr eliminar el problema.

'La posición rusa es que la causa más probable de las grietas en el PrK es la fatiga cíclica alta causada por microvibraciones. La NASA cree que las grietas en el PrK probablemente tienen múltiples causas, incluyendo presión y estrés mecánico, estrés residual, propiedades del material y exposiciones ambientales', ha explicado Cabana.

Roscosmos ha compartido con la NASA muestras de metales, soldaduras e informes de investigación para ayudar en el estudio de las grietas y fugas. En un informe publicado en septiembre, el inspector general de la NASA señaló que la Oficina de Vehículos de la ISS en el Centro Espacial Johnson en Houston dijo que las fugas 'no representan un riesgo inmediato para la integridad estructural de la estación'. Esto se debe a que se han implementado medidas para proteger toda la estación en caso de un fallo estructural del PrK.

La tripulación de la estación espacial mantiene la escotilla que conduce al PrK cerrada cuando no necesitan acceder al carguero Progress acoplado en el otro extremo del túnel de transferencia. Los cosmonautas rusos deben abrir la escotilla para desembarcar suministros del Progress o cargar basura en la nave para su eliminación.

Sin embargo, la NASA y Roscosmos no están de acuerdo en cuándo la tasa de fuga se volvería insostenible. Cuando eso ocurra, la tripulación de la estación espacial tendrá que cerrar permanentemente la escotilla para sellar el PrK y evitar que un fallo mayor afecte al resto del complejo.

Estación Espacial Internacional. NASA.

Esta decisión impediría el uso de uno de los cuatro puertos de acoplamiento rusos de la estación espacial. Como precaución, la tripulación de la estación espacial también está cerrando la escotilla que separa las secciones estadounidense y rusa de la estación cuando los cosmonautas trabajan en el PrK.

'Los rusos creen que las operaciones continuas son seguras, pero no pueden probarlo a nuestra satisfacción. Y los estadounidenses creen que no es seguro, pero no podemos probarlo a satisfacción de los rusos', ha afirmado Cabana. 'Así que, mientras el equipo ruso continúa buscando y sellando las fugas, [Roscosmos] no cree que una desintegración catastrófica del PrK sea realista. Y la NASA ha expresado preocupaciones sobre la integridad estructural del PrK y la posibilidad de un fallo catastrófico.'

Michael Barratt, un astronauta de la NASA que regresó de la estación espacial el mes pasado, ha señalado que 'la forma en que nos ha afectado, principalmente, es que cuando entran y abren eso para descargar un vehículo de carga que está acoplado, también se toman el tiempo para inspeccionar e intentar reparar cuando pueden. Hemos adoptado un enfoque muy conservador al cerrar la escotilla entre el lado estadounidense y el ruso durante esos períodos. No es algo cómodo, pero es el mejor acuerdo entre todas las personas inteligentes de ambos lados, y es algo con lo que vivimos y nos adaptamos como tripulación.'

La NASA ha contratado a un equipo de expertos independientes para evaluar las grietas y fugas y ayudar a determinar la causa que las provoca. 'Este es un problema de ingeniería, y los buenos ingenieros deberían poder ponerse de acuerdo al respecto', ha explicado Cabana.