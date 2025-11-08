El gadget del sábado: DJI ROMO, la precisión de los cielos, ahora a tus pies

DJI ha hecho dos cosas para patear el tablero (superpoblado) de los robots aspiradores. La primera de ellas fue pensar en su diseño como lo hacen los fabricantes de móviles. Si tuviéramos que definir el DJI Romo, sería lo que hubieran creado los diseñadores de Star Wars pensando en un robot aspirador: líneas definidas, y transparencias que muestran el interior.

La segunda medida de DJI fue aprovechar los avances que dominan en sus drones (sensores ópticos, LiDAR, algoritmos de navegación, aprendizaje automático) y aplicarlos al Romo. De hecho, en su web oficial se describe así: “combina tecnología de percepción y electromecánica de vanguardia inspirada en los drones insignia” y no van mal encaminados.

De este modo, visualmente, el Romo puede convertirse en un objeto que despierta la curiosidad sin renunciar a las prestaciones. Gracias a su sistema de detección avanzada (léanse sensores ópticos y tecnología LiDAR de amplio alcance), más un uso acertado de la inteligencia artificial, puede esquivar obstáculos (algo tan pequeño como un cable y hasta un naipe), detectar zonas que requieren una limpieza más profunda y llevarla a cabo con insistencia.

Punto a favor que la limpieza completa del robot y la carga total de su batería se puedan llevar a cabo en dos horas y media, un tiempo similar al que pasa funcionando. En la base se han colocado chorros de agua de alta presión y un sistema de lavado y succión de residuos, diseñada para hasta 200 días sin mantenimiento… lo que no quiere decir que no haya que cambiar la bolsa, ni revisar la carga de agua.

El DJI Romo podría pasearse por la Estrella de la Muerte DJI DJI

El sistema de navegación se basa en los algoritmos de planificación que DJI utiliza para sus drones y ofrecen “detención mínima, acercamiento a bordes y esquinas, evitación de atascos”. En pocas palabras: el fabricante ha pasado unos 10 años desarrollando drones que dominan tres dimensiones, es lógico que el paso a las dos dimensiones termine siendo un éxito.

A destacar en este Romo es su silencio: es capaz de anular hasta el 80% del ruido en modo aspirador. Y se nota, o más bien todo lo contrario: es fácil que su rutina de limpieza de suelos pase desapercibida. Teniendo en cuenta que tiene una capacidad de succión de hasta 20 litros de aire por segundo, este silencio es algo complejo de conseguir.

El uso de IA también evita la contaminación cruzada: sabe en qué orden limpiar para no llevar la suciedad a nuevas estancias y también hace un buen uso de los rodillos para evitar los atascos por pelo y suciedad. ¿Funciona con mascotas? Sí, tanto en suelos como en alfombras. El compartimiento extra para líquido desodorizante es un detalle a imitar.

Pero no todo es “color de rosas”. Con todas estas prestaciones, es lógico que su precio no sea bajo: estamos hablando de invertir a partir de 1.200 euros. Porque sí, se trata de una inversión, una que puede durar años y que usaremos al menos tres o cuatro veces por semana. A eso hay que sumarle que, aunque la tecnología es de alto nivel, con tantos elementos (cepillos, mopas, base de succión, líquidos limpiadores) será importante ver el coste a medio-largo plazo, así como la fiabilidad del sistema autolimpiante.

Lo realmente interesante es cómo DJI ha trasladado al ámbito doméstico una arquitectura de percepción que antes era exclusiva de sus drones. Por ejemplo, la afirmación de que ROMO “detecta objetos ultrafinos… incluso cartas de la baraja o cables de carga de solo 2 mm de grosor”, significa que la tecnología “aérea” de evasión de obstáculos y navegación autónoma ahora se aplica al entorno del hogar.

Esto plantea un cambio de paradigma: no solo un robot aspirador más, sino un intento de redefinir qué puede hacer la limpieza robótica cuando incorpora sensores, cartografía y aprendizaje propios del sector de drones de alta gama.

Veredicto

Si estás buscando un robot aspirador premium, con tecnología de vanguardia, y estás dispuesto a pagar por ello, el ROMO de DJI es una propuesta muy atractiva: potente, inteligente, bien diseñado estéticamente y respaldada por una marca firme.