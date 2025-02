La Razón Hardgaming - Lenovo Legion R34w-30: Un monitor curvado ultra ancho de alto rendimiento para jugadores que saben lo que quieren

En el marco de una era plagada de sobresalientes monitores gaming, Lenovo establece su nuevo Legion R34w-30 como una opción preferente entre aquellos que pretenden hacerse con una pantalla de alto rendimiento que combine un gran tamaño, tecnología y características útiles tanto para juegos como para otras tareas de productividad. Con una resolución WQHD (3440x1440) y un panel VA LED, este modelo curvo ultra ancho de 34”, incorpora una serie de especificaciones que tienen como objeto mejorar la experiencia visual, tanto en tareas cotidianas como en interminables sesiones de juego. Todo esto y mucho más, lo revisamos a fondo en LA RAZÓN Hardgaming.

Funcionalidad y presencia

Comenzamos nuestro repaso al Legion R34w-30 por su atractivo diseño curvado de 1500R que ocupa gran parte del campo visual, algo que nos proporciona un ángulo más amplio sin necesidad de una pantalla más grande. El monitor se adapta sin esfuerzo a configuraciones de trabajo multitarea, gracias a su relación de aspecto 21:9, que permite un espacio más amplio para las aplicaciones abiertas. En contrapartida, el espacio que ocupa puede ser considerablemente grande para algunos escritorios (807,8 mm x 577,7 mm x 321,6 mm / 31,80" x 22,74" x 12,66"), pero la curvatura ayuda a mantener una distancia visual uniforme sin comprometer el confort.

Lenovo Legion R34w-30 Elsotanoperdido

Ergonomía y facilidad de uso

Aunque el tamaño y la curvatura de la pantalla pueden requerir un espacio extra en el escritorio, el ajuste de la altura e inclinación facilita el trabajo para situarlo en una posición cómoda. Para que te hagas una idea, permite ángulos de inclinación (-5°/22°), ángulos de giro (+30°/-30°), y rango de elevación (135 mm). El soporte también incorpora ajustes de altura e inclinación para adaptarse a diferentes configuraciones de escritorio.

Por otro lado, el montaje es sencillo, ya que no requiere herramientas adicionales. El proceso de ensamblaje se realiza rápidamente, y en pocos minutos se puede tener el monitor listo para usar. Aunque puede no parecer un aspecto crucial, la facilidad de ajuste y el diseño del soporte son aspectos que contribuyen a diferenciar cada producto.

Lenovo Legion R34w-30 Elsotanoperdido

Características visuales y rendimiento

Un aspecto completamente fundamental y que podría definir la esencia de este monitor es su capacidad para mostrar imágenes nítidas y detalladas gracias a la tecnología AMD FreeSync Premium, que evita desgarros de imagen. El panel VA retroiluminado por LED de 34 pulgadas ofrece una resolución de 3440 x 1440 píxeles, proporcionando un nivel de claridad adecuado para trabajar con múltiples aplicaciones o jugar a cualquier tipo de género. Para esto, una tasa de refresco ultrarrápida de 180 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms aseguran que las transiciones de imagen sean fluidas y sin distorsión, que es especialmente útil en juegos de ritmo rápido como ‘Marvel´s Spider-Man 2’ o ‘Call of Duty: Black Ops 6’, aunque también resulta muy efectivo para tareas que requieren precisión visual, como la edición de gráficos.

Lenovo Legion R34w-30 Elsotanoperdido

En esta misma línea, la cobertura de color del 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 proporciona una representación precisa de los colores. El brillo de hasta 720 nits es suficiente para mantener una buena visibilidad incluso en entornos con luz intensa, mientras que la relación de contraste de 3000:1 mejora la profundidad de las imágenes, haciendo que los detalles más oscuros o más claros se aprecien sin perder calidad.

El rendimiento HDR es otro de los aspectos donde este monitor realmente deja patente su calidad. Gracias a su capacidad para alcanzar altos niveles de brillo y un contraste notable, las escenas con contenido HDR se ven más nítidas, lo que se traduce en una experiencia más dinámica y realista. Juegos como ‘Cyberpunk 2077’ muestra mejoras en la representación de las luces de neón y los reflejos en la ciudad, mejorando la experiencia visual de forma considerable.

Conectividad

En cuanto a conectividad, el Legion R34w-30 ofrece variedad de opciones. Con dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y puertos USB-A y USB-C, además de una salida de audio (3,5 mm) compatible con una gama de dispositivos. El concentrador USB-C y la función KVM nos ha permitido engranar y controlar dos dispositivos al mismo tiempo. Esta función es particularmente útil para aquellos que trabajan con múltiples ordenadores o consolas, ya que facilita la gestión de todo desde un solo monitor.

Lenovo Legion R34w-30 Elsotanoperdido

Entre sus recursos también se incluye una función de Luz inteligente, que ajusta automáticamente el brillo y el contraste en función de la claridad ambiental sin necesidad de intervención manual. Aunque resulta útil en entornos con luz cambiante, puede resultar algo sensible, provocando ajustes repentinos en el brillo que pueden ser molestos. Sin embargo, sigue siendo práctico en entornos con iluminación variable, como habitaciones con ventanas grandes o zonas que experimentan cambios en la intensidad de la luz a lo largo del día.

El Legion R34w-30 incluye en su diseño un par de altavoces integrados de 3 W, aunque la calidad de sonido no es tan potente como la de sistemas dedicados. Sin embargo, para situaciones en las que no se utilicen auriculares, ni altavoces supletorios, pueden pasar por un elemento convincente. El control de volumen se realiza a través del joystick del OSD, algo que nos ha resultado algo confuso al principio debido a la disposición de los botones, pero una vez acostumbrado, no ha representado un gran inconveniente.

En resumen:

El Lenovo Legion R34w-30 es un monitor curvo ultra ancho que se maneja bien entre las expectativas de aquellos que buscan un dispositivo equilibrado entre juegos y productividad. Ofrece un rendimiento visual sólido, con una resolución adecuada y una tasa de refresco alta, características que lo convierten en una opción interesante entre aquellos que buscan fluidez en sus juegos. La capacidad HDR y su conectividad también son factores positivos a tener en cuenta quienes necesitan un equipo versátil.

Aunque su precio es un elemento a considerar, la calidad de imagen, conectividad y facilidad de uso, junto con un diseño robusto convierten al R34w-30 en una opción muy competitiva en su segmento.