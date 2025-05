realme y Aston Martin se unen para crear el móvil para fanáticos de la F1

Hay que aclarar que no es la primera vez que un fabricante de smartphones se une con un diseñador de coches. Ya ha ocurrido con ediciones especiales de Huawei y Porsche y con One Plus y McLaren. Cada uno de ellos con diverso éxito. Pero ahora llega uno que no solo copia los colores y los adapta a su diseño, también incluye guiños muy específicos. En este caso se trata del realme GT 7 Dream Edition, creado en colaboración con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1.

En el dispositivo se fusiona el diseño de lujo con la herencia del automovilismo. Este smartphone de edición limitada incorpora una reinterpretación del icónico emblema de las Alas Plateadas que es reconocible en la parte trasera no solo visualmente, también al tacto. Fabricado con aluminio de grado aeroespacial, destaca por su ingeniería de precisión gracias al grabado láser, el pulido con diamante y el acabado nano-metálico.

Todo el conjunto se presenta en una exclusiva caja JS JS

La parte trasera se diferencia de su hermano menos exclusivo gracias a unas “estelas aerodinámicas” inspiradas en los monoplazas de Fórmula 1: el diseño Aerodynamic Flow Lines esculpe la parte trasera que se suma al emblemático color prototípico de los vehículos de la escudería Aston Martin Racing Green. Para conseguir este tono se ha aplicado mediante un proceso de cinco capas y perfeccionado tras cientos de calibraciones, el color cambia dinámicamente según la luz.

El smartphone se presenta en una caja de coleccionista e incluye una funda Silver Wing con textura de fibra de carbono y una herramienta extractora de SIM con forma de monoplaza de F1, fabricada con precisión y un libro con la historia de Aston Martin en la F1. Su precio es de 899 euros.