¡Sorpresa! Apple anuncia un nuevo iPad Mini con IA y la potencia de un iPhone 15 Pro Max

Aunque la mayoría de lanzamientos de Apple se anuncian en eventos retransmitidos por Internet, hay ocasiones en las que no es así. Esta tarde, sin indicios previos y mediante la clásica nota de prensa, la compañía ha anunciado un nuevo iPad Mini, dispositivo que la compañía no había renovado desde 2021. No es una renovación profunda, el dispositivo no trae ningún cambio en su diseño, pero sí es un dispositivo bastante más potente que su predecesor.

La razón está en el nuevo SoC que utiliza para sustituir al A15 Bionic de su predecesor: el A17 Pro. Este procesador les resultará familiar a los usuarios de iPhone, dado que la compañía lo estrenó el año pasado en los iPhone 15 Pro y Pro Max, y ahora está disponible en un dispositivo más asequible. El A17 Pro ofrece, según los números de Apple, una CPU con un 30 % más de rendimiento, una GPU con un 25 % más y un Neural Engine con el doble que en el A15 Bionic.

Esto es interesante porque el iPad Mini de séptima generación será compatible con Apple Intelligence. También lo es el iPad Mini de sexta, pero la diferencia de rendimiento se notará con estas funciones, especialmente en lo referido al Neural Engine. ¿Cuál es el problema para los usuarios españoles y del resto de Europa? Que lo de Apple Intelligence, por el momento, no lo vamos a ver por aquí. Apple anunció hace unos meses que sus funciones de inteligencia artificial no estarían disponibles en la UE en su lanzamiento con iOS 18.1 debido a la incertidumbre regulatoria, y que trabaja con la UE para poder solucionarlo.

iPad Mini (2024). Apple.

El diseño no ha experimentado ningún cambio, más allá de los nuevos colores azul y púrpura que se unen al gris y blanco ya presentes en el modelo anterior. La pantalla es la misma Liquid Retina IPS de 8,3 pulgadas con resolución de 1.448 x 2.226 píxeles y brillo máximo de 500 nits. Lo que sí ha ganado es soporte para el nuevo Apple Pencil Pro.

También ha mejorado en conectividad, ahora con Wi-Fi 6e, que le permite una mayor velocidad de conexión al router, y un puerto USB-C con especificaciones USB-3 y velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps. La capacidad de almacenamiento parte de 128 GB, en lugar de los 64 GB del iPad Mini de sexta generación, y llega hasta los 512 GB en su configuración máxima.

Ipad Mini (2024). Apple.

Y llegamos al tema del precio, que aumenta frente a la generación anterior: 599 € frente a los 549 € del iPad Mini de 2021, ambos en su configuración con el mínimo almacenamiento. La lista completa de precios, según tenga conexión móvil y más o menos GB de espacio, es la siguiente:

iPad Mini (2024): Modelos y precios Modelo Precio (€) Wi-Fi, 128 GB 599 € Wi-Fi + eSim, 128 GB 769 € Wi-Fi, 256 GB 729 € Wi-Fi + eSim, 256 GB 899 € Wi-Fi, 512 GB 979 € Wi-Fi + eSim, 512 GB 1.149 €

El iPad Mini de séptima generación ya está disponible para reserva en la web de Apple y estará a la venta a partir del 23 de octubre, el miércoles de la próxima semana.