Apple rebaja precios hasta un 14%: Esto es lo que cuesta cada iPhone tras el anuncio del iPhone 16

Los iPhone 16 que ayer presentó Apple en la Keynote 'It’s glowtime' no saldrán a la venta hasta el próximo 20 de septiembre, aunque podrán reservarse desde este viernes y ya están subidos al catálogo de la tienda de Apple. Como todos los años, los nuevos modelos requieren que otros más antiguos lo abandonen, razón por la que los modelos Pro y Pro Max de los iPhone 15, que aún no han cumplido un año en el mercado, ya no pueden comprarse en la web de Apple. Lo mismo sucede con el iPhone 13, pero este caso es más esperable dado que se trata de un dispositivo de 2021.

Desde anoche, el catálogo de móviles de Apple ha quedado reducido a 9 modelos. Este año no ha habido aumento de precio y los nuevos han salido al mismo que lo hizo cada variante del iPhone 15 hace un año. Mejor noticia es que otros modelos de generaciones anteriores han visto rebajado su precio, en porcentajes que van desde el 9% al 14%.

Los modelos más beneficiados de esta rebaja son el iPhone 15 Plus y el iPhone 14. El primero ve reducido su precio 150 €, de 1.109 a 959, y el segundo en 120 €, de 859 a 739. El iPhone 15 tiene una rebaja de 100 €, de 959 a 859, y el iPhone 14 Plus de 90, de 959 a 869 €. El iPhone SE de 3ª generación, en cambio, lo mantiene sin variaciones.

Los nuevos iPhone 14 en sus nuevos colores Apple

A continuación, te indicamos cómo quedan los precios de todos los modelos de iPhone en la tienda de Apple, según su capacidad de almacenamiento.