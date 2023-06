Así es el mini submarino desaparecido buscando el Titanic

¿Cómo es posible que haya desaparecido un submarino como el Titan, de la empresa OceanGate, siendo un sumergible hiper tecnológico y avanzado? De momento no hay respuesta para esta pregunta mientras prosiguen las labores de búsqueda de esta embarcación con cinco personas a bordo -incluido el dueño de la compañía, el millonario Hamish Harding- desaparecido el pasado domingo mientras realizaba una expedición para llegar a los restos del Titanic, en el Atlántico.

Lo que sí se sabe es que el submarino Titan fue diseñado para emerger automáticamente a la superficie en caso de producirse algún problema técnico. No lo ha hecho, por lo que algunos expertos creen que el aparato ha podido quedar atrapado en una red de pesca o incluso en el interior del Titanic. Según The Guardian, el Titan utiliza la tecnología satelital Starlink de Elon Musk para comunicarse, aunque no está claro si fue la causa de la pérdida de contacto.

Este sumergible tripulado de clase Cyclops tiene capacidad para llevar a cinco personas, generalmente un piloto y cuatro "especialistas en misiones" que puede incluir arqueólogos, biólogos marinos o cualquier persona dispuesta a pagar por una experiencia única como turista. Fue especialmente diseñado para llevar a cabo estudios e inspecciones, investigación y recopilación de datos, así como producción de películas y pruebas de hardware y software en aguas profundas.

Realizado en fibra de carbono enrollada en filamento y titanio, la nave de 6,7 metros pesa 10.432 kg y equivale a unos seis coches de tamaño medio. En su interior tiene capacidad para sumergirse a profundidades de hasta 4.000 metros (13.123 pies), “con un cómodo margen de seguridad”, según OceanGate.

OceanGate asegura en su página web que mediante el uso innovador de materiales modernos, el Titan es más ligero y más rentable de movilizar que cualquier otro sumergible de inmersión profunda. Habla en concreto del sistema Real Time Hull Health Monitoring (RTM), que "proporciona una función de seguridad incomparable que evalúa la integridad del casco en cada inmersión".

Este mecanismo incorpora un sistema integrado de monitoreo en tiempo real sobre la "salud" del sumergible. Gracias a sensores acústicos y medidores de tensión, el RTM analiza los efectos del cambio de presión en la embarcación a medida que la nave se sumerge en las profundidades del mar. En teoría, este sistema de monitoreo proporciona detección de alerta temprana para el piloto con tiempo suficiente para detener el descenso y regresar a la superficie de manera segura.

La nave utiliza cuatro propulsores eléctricos para moverse y tiene una batería de cámaras, luces y escáneres para explorar su entorno. OceanGate dice que la ventana de visualización de Titán es "la más grande de cualquier sumergible de buceo profundo" y que su tecnología proporciona una "vista inigualable" de las profundidades del océano.

Para llevar a cabo esta misión, la empresa OceanGate había contratado al barco Polar Prince, que transportó al Titan hasta la zona donde se encuentra el Titanic. El domingo comenzó el descenso del sumergible y una hora y 45 minutos después de la inmersión, el Polar Prince perdió la comunicación con la nave.