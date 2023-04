TOS-1A, el temible lanzallamas termobárico que Rusia está utilizando en la ciudad de Bajmut.

Rusia ha desplegado una de sus armas más temibles en la castigada ciudad de Bajmut, escenario de la batalla más larga que está teniendo lugar en la Guerra de Ucrania. Las tropas aerotransportadas rusas, VDV, que flanquean la ciudad por el norte y el sur mientras que los mercenarios del grupo Wagner asaltan desde el este, están equipadas con el sistema lanzallamas pesado TOS-1A de fabricación rusa, según han informado diversos medios y puede verse en vídeos que circulan por Internet.

Russian TOS-1A thermobaric MLRS strikes in central Bakhmut. Unfortunately, this a very effective weapon in urban terrain even against defenders in well-fortified positions. https://t.co/3F0rzbHKKM pic.twitter.com/zyFiMACD6G