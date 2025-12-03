Un cosmonauta ruso fuera de la ISS por supuesto espionaje

El veterano cosmonauta ruso Oleg Artemyev, con más de 560 días acumulados en misiones a la ISS, ha sido retirado de la misión que la empresa SpaceX preparaba para febrero de 2026. Oficialmente, la agencia espacial rusa Roscosmos, en su canal de Telegram, el cambio como “un traslado a otro puesto”. Pero la realidad podría ser más grave: Artemyev habría violado las leyes de seguridad estadounidenses al fotografiar documentación restringida de SpaceX.

¿Qué pasó exactamente? Artemyev había sido asignado a la misión Crew-12, un vuelo tripulado previsto para llevar cuatro astronautas a la ISS a bordo de la cápsula Crew Dragon. Pero en las últimas horas fue repentinamente retirado y reemplazado por el cosmonauta ruso Andrei Fedyayev.

De acuerdo con medios rusos, Artemyev habría fotografiado con su smartphone, motores y otras tecnologías sensibles durante su entrenamiento en las instalaciones de SpaceX en Hawthorne (California). Luego habría trasladado esas imágenes fuera del recinto, lo que constituye una supuesta violación de las normativas estadounidenses de control de exportación de tecnología militar (regulaciones ITAR).

Un analista citado por el medio ruso The Insider, afirma que “una retirada de un vuelo con tan poca antelación sin explicación clara es una señal indirecta, pero muy indicativa”.

Oleg Artemyev, de 54 años, es un cosmonauta con extensa trayectoria. Ha viajado a la ISS en tres ocasiones (2014, 2018 y 2022), acumulando un total de 560 días en órbita. En 2022, poco después del inicio de la guerra en Ucrania, protagonizó una polémica: Roscosmos difundió imágenes suyas y de colegas sosteniendo banderas de territorios separatistas, lo que generó críticas por el uso político de la estación espacial.

Actualmente, lo que se sabe y lo que se ignora entran en la misma categoría. Se sabe que, oficialmente Artemyev ha sido excluido de la tripulación de Crew-12, y que Fedyayev ocupará su lugar. Se ha confirmado también que existen informes (no confirmados públicamente por SpaceX ni NASA) de que Artemyev fotografió documentación sensible en California, posiblemente violando la normativa ITAR. Y todo ello habría hecho que se inicie una investigación.

Pero aún se ignora si las imágenes que supuestamente tomó Artemyev contenían información clasificada concreta, ni qué tan sensibles eran esos documentos o componentes. También se desconoce si realmente hubo intención deliberada de espionaje o si fue una negligencia grave (un error de procedimiento).

Dicho esto, es un enigma, por ahora, qué medidas adoptarán las autoridades estadounidenses si confirman una violación a la seguridad y cuál será la reacción oficial de SpaceX o NASA que, hasta el momento, no han emitido comentarios públicos.

Y ahora lo que queda es ver cómo esto afectará la cooperación espacial internacional y el impacto que tendrá en futuras misiones. Por eso hay que tener cierta cautela a la hora de afirmar espionaje y ver cómo responden ambos gobiernos, la NASA y SpaceX. Lo que sí queda claro es que Oleg Artemyev ha quedado para siempre vinculado a sospechas de espionaje, independientemente de si la acusación es real o no.