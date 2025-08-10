Lo último de China: lobos robots armados

No es ningún secreto que China avanza a toda máquina hacia el futuro, desarrollando nuevas tecnologías como trenes bala levitantes, combates de boxeo entre robots o una red de supercomputadoras en el espacio. Y también se centra en avances armamentísticos.

Precisamente, sobre estos últimos, ahora ha presentado un nuevo modelo de robots, similares a los que en su momento presentó Boston Dynamics, solo que en este caso se trata más de lobos que de perros. La cadena estatal china CCTV publicó recientemente una breve serie de videos que muestra sus nuevos “lobos robot”, equipados con armas, en simulacros de combate.

Trabajando junto a soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL), se ve a los robots navegando por una ladera en un grupo coordinado mientras los soldados intercambian disparos no letales. Mientras las tropas del EPL se agachan para evitar los disparos, los lobos robot avanzan.

Desarrollados por China North Industries Group Corporation, se dice que los lobos son distintos de los perros robot de combate, según un comunicado. Mientras que los ágiles perros robot se especializan en reconocimiento, estos lobos robot están diseñados específicamente para el combate.

Tanto los perros robot como sus homólogos depredadores son controlados remotamente por un operador; la versión más ligera aparentemente incorpora un sistema LiDAR para mapear su entorno.

“Pueden desplazarse por diversos terrenos y ejecutar ataques de precisión desde hasta 100 metros de distancia”, afirma el vídeo.

La primera noticia que se tuvo de estos nuevos robots fue en 2024 durante la Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China en noviembre de 2024. Posteriormente, los medios mostraron a una manada de estos cuadrúpedos desplazándose por un entorno desértico portando rifles de asalto, que utilizaban para disparar a un maniquí. Ahora, parece que el desarrollo ha finalizado, ya que las tropas del EPL se entrenan para usar estas criaturas metálicas en combate.

Todo esto pone de relieve la velocidad a la que avanza la robótica china: en los últimos años el país ha desplegado cientos de miles de robots industriales en los últimos años, estableciendo el récord global de despliegue de robótica de fabricación en 2021-2022 y superándolo en 2022-2023.