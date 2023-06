El vídeo con los últimos instantes de un MiG-31 ruso antes de estrellarse.

Un vídeo publicado originalmente en Telegram y que rápidamente se ha propagado por medios sociales muestra los últimos momentos de un caza ruso MiG-31 después de que el motor comenzara a arder y hasta el momento en que se estrella contra unas colinas en un país no determinado de Oriente Medio.

El incidente tuvo lugar antes del inicio de la invasión de Ucrania por parte Rusia, sin que la cuenta Fighterbomber que ha publicado el vídeo haya especificado otro dato que permita situar el momento. En la secuencia que fue grabada desde un segundo caza, el compañero de ala del MiG-31 accidentado, se puede ver como se ha iniciado un fuego en el motor de la aeronave. El MiG-31 tiene dos de los tres trenes de aterrizaje desplegados y parece tener problemas para hacerlo con el último, aunque finalmente lo consigue.

De acuerdo con el relato que hace la cuenta rusa, las medidas contra incendio del caza no pudieron contrarrestar el fuego, por lo que los dos pilotos del MiG-31 se eyectaron del mismo tras seguir los protocolos de seguridad y antes de que el caza, ya incontrolado, se estrellara contra una colina. Tras abandonar el avión, se puede ver como el humo del incendio había inundado la cabina en la que se encontraban momentos antes. Sin los pilotos, el caza comienza a subir de altitud para luego descender bruscamente hasta estrellarse y desaparecer en una bola de fuego.

Los compañeros de ala que grabaron la secuencia transmitieron las coordenadas del lugar en que se produjo el accidente y el lugar de aterrizaje de los dos pilotos, de forma que pudieron ser rescatados rápidamente y en buen estado.

El incidente es similar a otro acaecido el pasado mes de abril en la región rusa de Múrmansk en el que otro MiG-31 fue grabado cayendo en llamas antes de impactar contra tierra. Aunque el terreno sobre el que se estrella es similar, no puede tratarse del mismo caso dado que en esta grabación no se ve a ningún otro MiG-31 acompañando al accidentado.

The crash of the MiG-31 interceptor in the Murmansk region, Russia (probably today). @qretaxyeta , do you have any details? pic.twitter.com/wFx2oRgogW