El vídeo viral de Will Smith en el que se ríe de las IA como Sora.

La última sensación en el campo de las inteligencias artificiales generativas se llama Sora. Se trata de una herramienta con la que se pueden generar vídeos de aspecto realista a partir de una descripción de texto y que supone un salto cualitativo sobre las IA de este tipo que ya existían. Las redes se han llenado de múltiples ejemplos de sus capacidades y entre ellos se ha colado de nuevo un vídeo que fue viral hace un año, también generado por IA y protagonizado por Will Smith.

El actor, que cayó en desgracia ante la profesión tras el incidente que protagonizó hace dos años, cuando abofeteó al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar, volvió a ser tendencia por un clip de 20 segundos en el que se le ve devorando espaguetis con verdadera ansia y un toque grotesco, producto de las limitaciones de la tecnología entonces. El vídeo estaba realizado con una IA de código abierto llamada ModelScope de DAMO Vision Intelligence Lab, una división de Alibaba.

El Will Smith generado por IA mostraba muchísimas inconsistencias que delataban que no era una obra real y ni siquiera podía intentar pasar por ella. Pero ya el hecho de que se pudiera crear vídeo a partir de texto, con todos sus fallos, era asombroso.

Less than a year between "Will Smith eating spaghetti" and Sora 🤯



Ai will rule the content very very soon pic.twitter.com/cTaq46wSAWhttps://t.co/qKkjc8C9kQ