PlayStation Plus en noviembre: Grand Theft Auto V, Dying Light 2 y Like a Dragon: Ishin!, entre otros

PlayStation ha anunciado los nuevos juegos de PlayStation Plus de noviembre. Entre otros detalles, la casa de entretenimiento confirma que a partir del día 19, estarán disponibles en el catálogo de juegosPlayStation Plus Premium y Extra títulos imprescindibles como ‘Grand Theft Auto V’, ‘Dying Light 2: Stay Human’ y ‘Like a Dragon: Ishin’. El mismo día también llegan cuatro nuevos títulos a PlayStation Plus Premium: el FPS cinético para PS VR2 ‘Synapse’; y cuatro clásicos: ‘Blood Omen: Legacy of Kain’, ‘Blood Omen 2’, ‘Resistance: Fall of Man’ y ‘Resistance 2’. Los revisamos al detalle a continuación:

PlayStation Plus Extra y Premium

Grand Theft Auto V (PS4, PS5)

Cuando un joven estafador, un ladrón de bancos retirado y un terrorífico psicópata se junten con algunos de los personajes más perturbados y perturbadores del submundo criminal, el gobierno estadounidense y la industria del entretenimiento, tendrán que llevar a cabo una serie de peligrosos atracos para sobrevivir en una ciudad implacable donde no pueden fiarse de nadie y menos aún los unos de los otros.

Grand Theft Auto V Rockstar Games

Los Sims 4 Vida Isleña (complemento) (PS4)

Sulani, donde el sol brilla de día y las noches son relajantes a más no poder es un lugar ideal para escapar del mundanal ruido y disfrutar de un estilo de vida de asueto en la playa en ‘Los Sims 4 Vida Isleña’.

Digimon Survive (PS4)

Digimon Survive combina elementos de novela visual y RPG táctico en un misterioso mundo lleno de peligrosos monstruos y combates letales que pondrán a prueba tu capacidad de supervivencia. Descubre una oscura historia de amistad y supervivencia repleta de emoción, personajes únicos y duras decisiones.

Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5)

El Kyoto de los años 1860 se caracteriza por una extendida desigualdad, pero un samurái cambiará el rumbo de la historia en su lucha por la justicia. Empuña la espada de Sakamoto Ryoma y dirige tus pasos a Kioto para localizar al asesino de tu padre, demostrar tu inocencia por un crimen que no has cometido y recuperar el honor.

Like a Dragon: Ishin! SEGA

Overcooked! All You Can Eat (PS4, PS5)

Agarra el sombrero de chef y prepárate para un atracón mágico con tres títulos de la franquicia remasterizados en esta deliciosa edición definitiva. Disfruta de cientos de niveles de caos culinario cooperativo en cocinas cada vez más peligrosas y confusas.

Stick Fight: The Game (PS4)

Es un juego de peleas local u online basado en la física donde adoptas el papel de icónicos monigotes de la edad dorada de Internet. Enfréntate a amigos en casa o a monigotes aleatorios de todo el mundo.

Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5)

Un título que ofrece elementos de supervivencia, acción y aventura con el objetivo de sobrevivir a un hostil mundo postapocalíptico. Las facciones rivales de La Ciudad no son el único enemigo; un virus ha convertido a la mayoría de la humanidad en monstruos. Aquí encarnas a Aiden Caldwell, un nómada con el poder para cambiar el destino de La Ciudad, pero cuyas habilidades conlleva ciertos sacrificios.

Dying Light 2 Techland

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Basándose en influencias de surrealismo y fantasía punk, el mundo y las civilizaciones de Zenozoik, este título rebosa personajes, criaturas y paisajes fascinantes. Jugarás como Pseudo, un maestro de las artes marciales que vive una vida de reclusión en estas extrañas tierras.

Killer Frequency (PS4, PS5)

En este juego que combina comedia y terror, tendrás que resolver puzles para salvar a los oyentes que llamen a un programa de radio para huir de un misterioso asesino. Ponte en la piel de un presentador de radio nocturna recién llegado al pueblo que ha caído en desgracia.

Hungry Shark World (PS4)

Enfréntate a humanos, máquinas y bestias mientras exploras islas tropicales, templos sumergidos, grandes ciudades e icebergs y a todo lo que el mar quiera poner por delante, desde tiburones duende y marrajos hasta monstruos prehistóricos y submarinos gigantes.

Chivalry 2 (PS4, PS5)

Es un juego de combate con armas multijugador en primera persona inspirado en las batallas medievales del cine. En él vivirás choques de espadas, voleas de flechas ardientes o asedios multitudinarios a castillos, entre muchos otros en batallas cinematográficas de 64 jugadores inspiradas en las películas de acción medieval épica.

Chivalry II Deep Silver

PlayStation Premium

Synapse (PS VR2)

Este shooter de acción en RV, combina potencia de fuego y poderes telequinéticos que desafían a la comprensión. Desata al antihéroe que llevas dentro e invade el retorcido subconsciente de un infame enemigo del estado.

Blood Omen: Legacy of Kain (PS4, PS5)

Explora los orígenes de esta saga de fantasía gótica oscura con el título original de PlayStation. En esta aventura de acción en perspectiva cenital, viajarás a un reino vampírico plagado de muerte, magia y venganza.

Blood Omen 2 (PS4, PS5)

Vuelve al papel de Kain y busca. Enfréntate a desafíos brutales y descubre oscuros secretos en medio de un reino amenazado.

Resistance: Fall of Man

Acción militar épica se mezcla con tensión inquietante en el shooter en primera persona que se lanzó para PS3 en 2006.

Resistance 2

Lanzado por primera vez en 2008 para PS3, es la continuación de la saga de ciencia ficción de Insomniac Games. Ahora en terreno americano, la fuerza alienígena Chimera amenaza a la humanidad en una carrera a contrarreloj para detener la invasión.