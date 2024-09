State of Play septiembre 2024: Ghost of Yotei, Horizon Remaster y más novedades PlayStation

El evento digital State of Play, la plataforma que utiliza el equipo de PlayStation para presentar sus próximos lanzamientos, sumó una nueva edición la madrugada del martes 24 de septiembre. Esta transmisión en vivo duró unos treinta minutos, revelando una gran cantidad de novedades sobre una veintena de videojuegos para PlayStation 5 (PS5) y su nuevo dispositivo de realidad virtual PS VR2.

Entre los aspectos más destacados, cabe mencionar la revelación de ‘Ghost of Yotei’ y una nueva participación de ‘Monster Hunter Wilds’, aunque la presentación también ha servido para confirmar algunos rumores, como la remasterización de ‘Horizon Zero Dawn’ para PlayStation 5 y PC. El evento, así mismo, mostró nuevas propuestas para el dispositivo de realidad virtual de PlayStation, destacando títulos que buscan redefinir la forma en que interactuamos con los videojuegos. Además, se anunciaron varias actualizaciones para títulos ya existentes y fechas de lanzamiento para los próximos meses.

A continuación, te ofrecemos un resumen detallado con lo mejor del State of Play de septiembre 2024:

Ghost of Yotei

Una de las revelaciones más esperadas fue ‘Ghost of Yotei’, la secuela de ‘Ghost of Tsushima’, que lleva a los jugadores a la región de Hokkaido en el Japón feudal, con un nuevo protagonista llamado Atsu. El vídeo de presentación no incluye imágenes del juego, pero destaca algunos de sus escenarios y muestra paisajes icónicos, como la montaña que da título a la secuela que se enmarca en el Japón feudal, en el siglo XVII, en la región que ahora se conoce como Hokkaido. El lanzamiento está previsto para 2025.

Horizon Zero Dawn Remastered

Otro gran anuncio fue la remasterización de Horizon Zero Dawn, que llegará a PS5 y PC el 31 de octubre. Esta versión incluye mejoras gráficas comparables a ‘Forbidden West’, compatibilidad con tecnología Tempest 3D, nuevas grabaciones de diálogos y escenas clave.

Monster Hunter Wilds

El próximo gran lanzamiento de Capcom, ‘Monster Hunter Wilds’, sigue siendo una presencia recurrente en las presentaciones de PlayStation. Esta vez, el avance del juego trajo un nuevo bioma y una vista previa del monstruo insignia, conocido como “Espectro blanco”. La fecha de lanzamiento también se ha revelado oficialmente: 28 de febrero de 2025.

Astro Bot

Team Asobi presentó una nueva actualización gratuita para Astro Bot, que incluye 5 nuevos niveles de velocidad y 10 bots especiales que rescatar. La actualización estará disponible a finales de 2024.

The Midnight Walk

Este título, desarrollado con técnicas de stop motion y arcilla, invita a los jugadores a vivir una oscura aventura con toques de inspiración en la obra de Tim Burton. La aventura de fantasía oscura hecha de plastilina que llegará a PS5 y PS VR2 en primavera de 2025, nos invitará a viajar a través de cinco historias sobrenaturales, guiando a nuestro amigo de la luz, Potboy, mientras sorteamos monstruos devoradores que acechan en las sombras.

Hell Is Us

Producido por Rogue Factor y publicado por Nacon, ‘Hell Is Us’ es un título cargado de acción en tercera persona. Ya se anunció en 2022, pero esta ha sido la primera vez que hemos tenido ocasión de comprobar sus mecánicas y jugabilidad, que está más orientada al género “Souls”. Aquí los jugadores no recibirán respuestas directas del juego. En su lugar, tendrán que prestar atención a lo que vean y escuchen para atar cabos y hacer sus propios descubrimientos. Aún no hay fecha de lanzamiento.

ArcheAge Chronicles

Programado para 2025, ‘ArcheAge Chronicles’ es un nuevo juego de rol en línea con mecánicas de acción en tiempo real que se asoma al género “Soulslike”. El título pretende expandir la franquicia con una entrega que combina exploración y personalización en un vasto mundo abierto. El lanzamiento está previsto para 2025.

Palworld

Este videojuego ha resultado ser una gran sorpresa y recientemente está siendo noticia a raíz de una demanda interpuesta por Nintendoy The Pokémon Company, que acusan a sus desarrolladores de plagiar algunos elementos de la serie ‘Pokémon’. Esta vez, el equipo de Pocketpair ha ocupado su espacio para confirmar que ya está disponible en PlayStation 5. El formato de coleccionismo de monstruos, construcción y supervivencia de mundo abierto permite compartir partida a un máximo de 32 jugadores a la vez y se desarrolla en un mundo en el que viven misteriosas criaturas conocidas como “Pals”.

Lunar Remastered Collection

Lanzados originalmente para PSOne, Lunar: ‘Silver Star Story’ y ‘Lunar 2: Eternal Blue’ llegarán a PS4 y PS5 en el primer trimestre de 2025. Esta edición completa promete mejoras en imágenes, audio y también cambios en la calidad de vida para hacer la aventura más satisfactoria para los jugadores actuales.

Fantasian

Lanzado originalmente para Apple Arcade, ‘Fantasian Neo Dimension’ finalmente llega a las plataformas modernas. La noticia ha corrido a cargo del propio Hinorobu Sakaguchi, legendario compositor de ‘Final Fantasy’. El juego de rol, que tiene escenarios creados a partir de dioramas guarda una fuerte inspiración en la famosa franquicia de Square Enix. Se ha confirmado para el 5 de diciembre en PC y consolas.

Dragon Age: The Veilguard

Programado para debutar el 31 de octubre, ‘Dragon Age: The Veilguard’ ha sido protagonista gracias a un nuevo tráiler de juego que muestra una parte más avanzada de la campaña RPG de BioWare. El material recogido en el vídeo ofrece una muestra de su combate en tiempo real y su arsenal de habilidades. En este caso, el juego estará disponible para PC, PS5 y Xbox Series S|X.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

También se confirma uno de los secretos peor guardados del año. Ambos juegos de la serie ‘Legacy of Kain: Soul Reaver’ se relanzarán el 10 de diciembre y la remasterización permitirá a los jugadores aventurarse tanto con las imágenes originales o en formato remasterizado, como cada cual prefiera.

Alan Wake 2

‘The Lake House’, la segunda expansión de ‘Alan Wake 2’, también ha recibido su primer tráiler. El contenido transcurre en una nueva y siniestra ubicación a la orilla de Cauldron Lake, ya que el juego también está ambientado en el universo compartido de Remedy Entertainment. Al parecer, se ha producido un suceso catastrófico en el interior de la estación de investigación de la Agencia Federal de Control, la casa del lago, en el que una serie de experimentos imprudentes han provocado que la realidad choque con la oscuridad. El vídeo no proporciona una fecha de lanzamiento exacta, pero confirma que el contenido estará disponible a partir de octubre en todas las plataformas de destino.

Dynasty Warriors Origins

Producido por Koei Tecmo, ‘Dynasty Warriors Origins’ promete elevar aún más el listón del género musou con sus gigantescos ejércitos. De hecho, su próximo hack-and-slash ya tiene fecha de publicación: saldrá a la venta para PS5 el 17 de enero de 2025 y presentará a un héroe sin nombre que se abrirá camino luchando en la era de los Tres Reinos de la antigua China.

Stellar Blade

Producido por Shift Up y lanzado para PS5, ‘Stellar Blade’ confirma un evento de colaboración con ‘NieR: Automata’ para finales de este año. El grado de implicación de ambas series no ha trascendido por el momento, pero al menos se ha confirmado un atuendo alternativo para Eve. En cuanto a su lanzamiento, tan solo se ha revelado que el mismo día llegará un nuevo modo Foto que estará disponible para todos los jugadores. Pero eso no es todo, la banda sonora original completa ya está disponible en más de 30 plataformas de streaming de todo el mundo.