WhatsApp planea limitar los mensajes que se pueden mandar con esta popular opción

WhatsApp tiene varias opciones de comunicación a gran escala. Estas son los estados, las listas de difusión y los canales. Esta última fue uno de los lanzamientos importantes que tuvo WhatsApp en 2023 y es una de las funcionalidades que Meta quiere potenciar en la aplicación. Sin embargo, parece que lo va a hacer a costa de otras; y en este caso la perjudicada serán las listas de difusión.

Las listas de difusión son una de las características más veteranas de la aplicación. Se lanzaron en 2013 como una herramienta para enviar mensajes a múltiples contactos simultáneamente, manteniendo la privacidad de los destinatarios al recibir el mensaje como una conversación individual.

Sin embargo, y según informa WABetaInfo, medio especializado en WhatsApp, esta opción se va a encontrar con una limitación que no había tenido en estos diez años: tendrá un número máximo de mensajes para mandar cada mes. Esta nueva característica se encuentra en desarrollo y todavía no ha llegado a los usuarios de la versión beta, aunque desde el medio han podido acceder a ella.

📝 WhatsApp beta for Android 2.25.8.6: what's new?



WhatsApp is working on a feature to limit the number of broadcast messages users can send, and it will be available in a future update!https://t.co/ABsOe626m2pic.twitter.com/7dqypA5Dyt