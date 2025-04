La carpeta secreta de WhatsApp y otros 4 métodos para recuperar fotos que has borrado de la app

WhatsApp es una aplicación todoterreno que va más allá de la simple mensajería. Sirve como bloc de notas, asistente de IA, cámara y plataforma en la que intercambiar archivos, entre otros usos. A fin de cuentas, son más de 140 mil millones de mensajes los que intercambian los usuarios de WhatsApp cada día, y en los que hay de todo. Con este trajín de actividad, para muchos usuarios es normal que uno se olvide de imágenes o vídeos que ha mandado por la app o, lo que es peor, que los haya borrado y después quiera recuperarlos.

¿Es posible? Sí, con algún matiz, pero no está todo perdido si lo has hecho. En este artículo vamos a explicarte cómo localizar y recuperar en tu móvil archivos de WhatsApp que has borrado o ya no sabes dónde están. Hay 5 formas de hacerlo que detallamos a continuación.

Desde la galería de fotos de tu móvil

En ocasiones, aunque hayas borrado una imagen o vídeo de WhatsApp de la app, podrás encontrarla en la app Galería del móvil. Sigue estos pasos:

Abre la app Galería .

. Revisa la carpeta WhatsApp Images o Media.

En iPhone, en la Galería, puedes acceder a Álbumes deslizando el dedo hacia arriba y encontrarás la opción Eliminado recientemente. En móviles Android, esta opción de la Galería depende de la capa de personalización del fabricante. En un móvil Samsung, si haces uso de una cuenta Samsung Cloud, podrás recuperarlas durante un periodo de 15 días.

Desde Google Fotos

Si tienes la copia de seguridad y no la has actualizado, puedes restaurarla para recuperar imágenes eliminadas. Si no es así, sigue estos pasos:

Abre Google Fotos .

. Selecciona Colecciones .

. Si en las carpetas con contenido WhatsApp (Documentos, WhatsApp Video, WhatsApp Images y WhatsApp Animated Gifs) no encuentras lo que buscas, puedes recurrir a la Papelera, que también está en este apartado. Google Fotos guarda los archivos eliminados durante 30 días.

Restaurando una copia de seguridad de WhatsApp

Este método es seguro, pero con la contrapartida de que restaurando una copia de seguridad eliminarás los mensajes posteriores a la fecha del backup. Esto puedes solucionarlo haciendo una nueva copia de seguridad usando una cuenta secundaria de Google y restaurándola una vez hayas recuperado los archivos borrados. Para instalar una copia de seguridad de WhatsApp, sigue estos pasos:

Desinstala WhatsApp .

. Vuelve a instalarla y verifica tu número.

WhatsApp detectará la copia de seguridad de Google Drive (o local) y te ofrecerá restaurarla .

. Acepta y espera a que finalice la restauración.

Desde Files u otro administrador de archivos

Abre la app Files de Google.

de Google. Selecciona Vídeos y, en las pestañas de la parte superior, WhatsApp Vídeo .

y, en las pestañas de la parte superior, . Retrocede una pantalla, selecciona Imágenes y después WhatsApp Images .

y después . Alternativamente, puedes introducir en la caja de búsqueda el término WhatsApp, para que Files te muestre todo el contenido que tiene de la app.

Si aún no encuentras lo que buscas, puedes buscar en la Papelera de Files, donde se guardan los archivos eliminados durante 30 días:

Abre Files .

. Toca en el menú de las tres rayas horizontales , en la esquina superior izquierda.

, en la esquina superior izquierda. Selecciona Papelera.

La carpeta oculta de WhatsApp

Android no es como Windows, donde navegar por directorios y carpetas del sistema para encontrar archivos es normal. El uso se centra en las apps, no en el sistema operativo como tal, aunque también ofrece esta opción, que no es conocida por muchos usuarios.

A través de Files u otro administrador de archivos puedes hacerlo y acceder a las carpetas del sistema de WhatsApp en Android, donde también se almacenan todos los elementos de la app. Normalmente, algunas de estas carpetas, como la correspondiente a la papelera, están ocultas al usuario. Pero Files te permite visualizarlas cambiando este ajuste:

Abre Google Files en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa en el icono de las tres rayas horizontales en la esquina superior izquierda.

en la esquina superior izquierda. Selecciona Ajustes en el panel desplegado.

en el panel desplegado. En el apartado Explorar, activa la opción Mostrar archivos ocultos.

Una vez tienes acceso a los archivos ocultos del sistema, puedes proceder a buscar todas las carpetas de WhatsApp en el sistema. Sigue estos pasos: